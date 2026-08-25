Lluvia, nevadas y Zonda: qué zonas de Mendoza se encuentran bajo alerta
El SMN emitió una serie de advertencias para este miércoles. Siguen las nevadas en alta montaña y se prevé Zonda en algunos sectores del llano.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 26 de agosto por lluvia, nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza. Se espera una mínima de 11 ºC y una máxima de 24 ºC.
Según el SMN, hay alerta amarilla por lluvias en Malargüe: “El área será afectada por lluvias intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve en las zonas más altas”, indicaron.
También persiste el alerta naranja por nevadas en toda la zona cordillerana: “El área será afectada por fuertes nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 60 y 150 cm durante todo el período del alerta. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”, detallaron desde el SMN.
En cuanto al viento, hay alerta amarilla en la cordillera y en Malargüe: “Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h”.
Además, hay alerta amarilla por viento Zonda en precordillera y gran parte del llano: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 40 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h”, anticiparon.a
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: Zonda desde la madrugada, afectando la precordillera, Malargüe y el Sur de Malargüe, el Valle de Uspallata y el Oeste y Sur del Valle de Uco. En algunos sectores se prolongará hasta aproximadamente las 19. Desde las 13/14 se prevé una rotación al viento Sur en la zona Sur, alcanzando alrededor de las 16 la zona Norte y Este de Mendoza, con velocidades de 40 a 45 km/h. Este viento continuará durante la madrugada del jueves.
- Nubosidad: se espera un miércoles más nublado, con probabilidad de precipitaciones en Malargüe, el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza. En la franja Oeste de la provincia también se esperan precipitaciones. Durante la tarde y hacia la noche, las precipitaciones probablemente se extiendan al Valle de Uco, Oeste de San Rafael y Oeste y Sur del Gran Mendoza. En la zona Este también se esperan precipitaciones.
- Alta Montaña: continuará el mal tiempo, con precipitaciones que podrían ser más importantes e intensas en toda la alta montaña. Esta situación se mantendrá durante todo el día y la madrugada del jueves.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el jueves estará mayormente nublado, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Las condiciones mejorarían hacia la noche.
El viernes se anticipa algo nublado pero con ascenso de la temperatura, aunque persistirán las nevadas en alta montaña.