Lluvia, nevadas y Zonda: qué zonas de Mendoza se encuentran bajo alerta

El SMN emitió una serie de advertencias para este miércoles. Siguen las nevadas en alta montaña y se prevé Zonda en algunos sectores del llano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 26 de agosto por lluvia, nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza. Se espera una mínima de 11 ºC y una máxima de 24 ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por lluvias en Malargüe: “El área será afectada por lluvias intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve en las zonas más altas”, indicaron.

También persiste el alerta naranja por nevadas en toda la zona cordillerana: “El área será afectada por fuertes nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 60 y 150 cm durante todo el período del alerta. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”, detallaron desde el SMN.

Siguen las nevadas en la cordillera mendocina (SMN). En cuanto al viento, hay alerta amarilla en la cordillera y en Malargüe: “Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h”.

Además, hay alerta amarilla por viento Zonda en precordillera y gran parte del llano: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 40 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h”, anticiparon.a