Zonda, nieve, tormentas, anegamientos, calor y humedad: las consecuencias del "Super Niño" en Mendoza

Tal como anticipaban los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza se prepara para una temporada de temperaturas y precipitaciones por encima de la media histórica alentada por el "Super Niño". En los próximos meses se esperan episodios de Zonda, nieve, tormentas severas, anegamientos, calor y humedad.

Ayer, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con representantes de los 18 departamentos y parte de su gabinete para definir acciones conjuntas y coordinar tareas de prevención y alerta temprana que ayuden a minimizar los daños de una posible catástrofe natural.

En Mendoza, las inclemencias climáticas se hacen sentir desde hace meses. Los últimos días de enero una tormenta histórica descargó en unas horas la mitad del registro histórico para un mes. En la Sexta Sección el pluviómetro del Instituto Nacional del Agua marcó 53 milímetros el día de la lluvia. El enero más lluvioso del que se tiene registro alcanzó un máximo de 106 milímetros en 30 días.

Esa marca solo confirmó que se trato de un evento extremo y severo, en cuestión de minutos muchas calles del Gran Mendoza se inundaron. Los autos flotaban por algunas calles, quedaron casas anegadas, familias evacuadas y el sistema de riesgo aluvional al límite.

Los fenómenos extremos continuaron en invierno, a mediados de julio se desató un temporal -también histórico- en alta montaña se extendió durante semanas. En algunas zonas se acumularon hasta 5 metros de nieve, los equipos de emergencia evacuaron a más de 100 personas y el paso a Chile estuvo cerrado 34 días. Mientras duren las nevadas, también esperan episodios de Zonda en Mendoza.

Osvaldo Valle

Entre octubre y diciembre, los pronósticos indican tormentas severas y se espera 95% de probabilidad de máxima intensidad. "Esto conllevaría para la provincia una continuidad de intensas nevadas, mientras que durante la primavera y el verano la situación podría acarrear una mayor frecuencia de viento Zonda, tormentas severas, anegamientos e incluso enfermedades fitosanitarias por el aumento de la humedad y de la temperatura. Este tipo de condiciones podrían extenderse hasta otoño de 2027", comentó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo.

Qué es el Niño

El Niño es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo, explica el Servicio Meteorológico Nacional.

Los episodios de El Niño tienden a generar aumento en la temperatura y en las precipitaciones. Sin embargo, nunca hay dos episodios iguales; los efectos varían en función de su intensidad y duración, así como de la época del año en que se desarrolla y de la interacción con otros modelos de variabilidad climática.

Para este año, expertos advierten un posible fenómeno de El Niño más intenso de lo normal: un Súper Niño.

Tanto el fenómeno El Niño como La Niña, se declaran cuando la temperatura superficial del mar permanece en 0,5°C por encima del valor promedio histórico durante tres meses. Dependiendo de cuánto suba ese valor, se define si se trata de un Niño débil, moderado, fuerte o muy fuerte. Teniendo presente la temperatura del mar, es que en esta oportunidad se lo llama Súper Niño.