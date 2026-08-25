PAMI entrega anteojos a jubilados: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlos

Entre las prestaciones a las que pueden acceder los afiliados de PAMI se encuentran los anteojos sin cargo. El beneficio permite elegir un par para ver de cerca y otro para ver de lejos, o un par de lentes bifocales cada dos años. A continuación, cómo solicitar los anteojos, qué documentación es necesaria y quiénes pueden acceder.

Las personas afiliadas a PAMI que necesiten anteojos deben realizar primero una consulta con un médico oftalmólogo, quien determinará la graduación y emitirá la Orden Médica Electrónica (OME) correspondiente.

Una vez obtenida la orden, el afiliado debe elegir una óptica que forme parte de la cartilla de prestadores de PAMI para gestionar allí los anteojos . El afiliado deberá presentarse en la óptica para realizar la prueba y elegir los lentes. Al igual que ocurre con otras prestaciones de PAMI , si el afiliado no puede realizar el trámite por sus propios medios, puede hacerlo un familiar o apoderado, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

Para acceder al beneficio es necesario contar con la indicación del médico oftalmólogo y presentar la documentación correspondiente. La Orden Médica Electrónica (OME) debe contar con el sello aclaratorio de la especialidad médica y el número de matrícula del profesional.

El afiliado no debe presentarse a una agencia PAMI ni imprimir la OME para los anteojos: la misma queda registrada en el sistema.

La orden no necesita imprimirse, ya que puede gestionarse de manera electrónica. Además, el afiliado deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de afiliación a PAMI.

Escala FIN para el uso de lentes bifocales por primera vez, cuando sea solicitada por la agencia correspondiente.

En caso de optar por lentes bifocales y que el afiliado no logre adaptarse a ellos, PAMI establece que no se proveerán posteriormente anteojos de cerca y de lejos por separado dentro del mismo beneficio.

Dónde y cómo realizar el trámite

El trámite para solicitar los anteojos no requiere presentarse en una agencia de PAMI. El primer paso es realizar la consulta con el oftalmólogo para obtener la indicación correspondiente.

Luego, el afiliado debe seleccionar una óptica de la cartilla de prestadores de PAMI y presentarse allí con la documentación necesaria para realizar la prueba de los anteojos y completar el proceso.