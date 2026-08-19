PAMI Digital: qué trámites pueden realizar los afiliados desde la web y la aplicación

Los afiliados de PAMI cuentan con distintas herramientas digitales que permiten realizar trámites y consultas desde un celular o una computadora. A través de Mi PAMI, la plataforma oficial del organismo, es posible acceder a servicios vinculados con la atención médica y también resolver gestiones administrativas de manera online.

Entre las principales funciones se encuentra el acceso a la credencial digital, que permite acreditar la afiliación y utilizarla para distintas prestaciones. PAMI también dispone de información oficial sobre los formatos de credencial vigentes y el acceso a la versión digital desde la aplicación.

La plataforma concentra diferentes servicios para los jubilados. Entre las gestiones disponibles se encuentran:

Los afiliados pueden ingresar a Mi PAMI desde el sitio oficial o utilizar la aplicación para dispositivos móviles. El sistema requiere un registro y validación de identidad para proteger la información personal y médica.

Una vez creada la cuenta, las herramientas digitales permiten centralizar información como la credencial, recetas, órdenes médicas y datos relacionados con la cobertura. La utilización de estos canales busca reducir la necesidad de realizar consultas presenciales para gestiones que pueden completarse de manera remota.

Cuando una gestión no puede completarse completamente por internet, PAMI también permite solicitar un turno para concurrir a una agencia. El sistema posibilita seleccionar el trámite, la dependencia, la fecha y el horario disponibles, de modo de organizar la atención presencial y reducir los tiempos de espera.

Desde el organismo recomiendan utilizar únicamente los canales oficiales para acceder a estos servicios y evitar aplicaciones o sitios no autorizados que puedan solicitar información personal.

La digitalización de estas herramientas apunta a facilitar el acceso de jubilados y pensionados a los servicios de PAMI, concentrando en un mismo espacio buena parte de las consultas y gestiones vinculadas con su cobertura médica y administrativa.