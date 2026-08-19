Dónde atenderse con PAMI en agosto de 2026: hospitales, turnos y requisitos

El PAMI mantiene siete hospitales y clínicas propios, pero cada afiliado debe consultar su cartilla personal antes de pedir turno o acudir a un centro de salud.

Cuando una consulta médica no puede esperar, llegar al establecimiento correcto importa tanto como conseguir el turno. Para los jubilados y pensionados afiliados, PAMI mantiene una red de prestadores en todo el país y siete hospitales o clínicas propios, aunque la posibilidad de atenderse en cada lugar depende de la cartilla individual y del tipo de prestación.

La nómina institucional vigente incluye centros administrados por el organismo, pero no reemplaza la búsqueda personalizada. La cartilla completa reúne además sanatorios, hospitales, profesionales y centros de diagnóstico con convenio, distribuidos por Unidad de Gestión Local y zona prestacional. El portal de Datos Abiertos de PAMI incorporó estadísticas de prestadores actualizadas en agosto de 2026; aun así, para una atención concreta la referencia operativa sigue siendo “Mi cartilla”, porque allí se cruzan la afiliación, el domicilio, el servicio requerido y los establecimientos habilitados. La distinción es importante: las asignaciones y los convenios pueden modificarse, de modo que una nómina general no garantiza cobertura individual.

Cuáles son los hospitales y clínicas propios de PAMI Los efectores incluidos en la red propia de PAMI son el Hospital Bernardo A. Houssay, en Mar del Plata; la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en la Ciudad de Buenos Aires; los policlínicos PAMI I y PAMI II, ambos en Rosario; el Hospital del Bicentenario, en Ituzaingó; el Hospital PAMI de Hurlingham, y la Clínica PAMI de Lanús.

Estos establecimientos integran la estructura directa del Instituto, pero su presencia en la lista no significa que cualquier afiliado pueda elegirlos sin derivación. La cobertura efectiva, la especialidad disponible, el mecanismo de ingreso y la asignación territorial deben comprobarse antes de solicitar atención. Cada centro, además, tiene su propia cartera de servicios y puede establecer circuitos diferentes para guardias, consultas, estudios o internaciones.

Archivo MDZ Cómo consultar la cartilla y pedir atención La cartilla oficial permite buscar por servicio médico, nombre del profesional, centro de salud o cercanía. Para abrir la cartilla personal se necesitan el número de afiliación de 14 dígitos que figura en la credencial y el DNI. Aunque existe una búsqueda general, la consulta identificada ofrece el resultado más preciso para cada persona. Una vez localizado el prestador, el siguiente paso es comunicarse con el centro para conocer la modalidad de turnos. En muchas especialidades y estudios se requiere una Orden Médica Electrónica emitida por la médica o el médico de cabecera o por un especialista. Esa orden no equivale a un turno confirmado: habilita la práctica, pero el día y el horario deben coordinarse con el prestador correspondiente.