PAMI: cómo solicitar el subsidio por celiaquía y cuánto se cobra
PAMI actualizó el monto del subsidio para personas con celiaquía, que ahora alcanza los $58.560,98, destinado a la compra de alimentos libres de gluten.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece diversos subsidios económicos y prestaciones de cobertura médica para jubilados y pensionados. Entre ellos se encuentra el subsidio para personas con celiaquía, que actualmente alcanza los $58.560,98.
A quiénes está destinado el subsidio
El subsidio está destinado a afiliados y afiliadas de PAMI con diagnóstico de celiaquía, con el objetivo de brindar una ayuda económica para la compra de harinas y premezclas libres de gluten. Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación necesaria al momento de realizar la solicitud.
Qué documentación se necesita
Para solicitar el subsidio por celiaquía de PAMI, los afiliados deben presentar una serie de documentos que permitan acreditar tanto su identidad como el diagnóstico de la enfermedad. La documentación requerida incluye:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Credencial de afiliación a PAMI.
- Último recibo de cobro.
- Resumen de historia clínica donde conste la sintomatología clínica.
- Resultados serológicos, como los análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
- Resultados histopatológicos, correspondientes a la biopsia realizada durante la videoendoscopia digestiva alta.
- Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitida por un médico especialista.
Cómo solicitar el subsidio
Las personas que cumplan con los requisitos y cuenten con la documentación podrán solicitar el subsidio tanto de manera online como presencial. Sin embargo, para este último caso se recomiendan solicitar previamente turno para recibir antención en la oficina correspondiente.