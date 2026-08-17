PAMI: cómo solicitar el subsidio por celiaquía y cuánto se cobra

PAMI actualizó el monto del subsidio para personas con celiaquía, que ahora alcanza los $58.560,98, destinado a la compra de alimentos libres de gluten.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece diversos subsidios económicos y prestaciones de cobertura médica para jubilados y pensionados. Entre ellos se encuentra el subsidio para personas con celiaquía, que actualmente alcanza los $58.560,98.

A quiénes está destinado el subsidio El subsidio está destinado a afiliados y afiliadas de PAMI con diagnóstico de celiaquía, con el objetivo de brindar una ayuda económica para la compra de harinas y premezclas libres de gluten. Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación necesaria al momento de realizar la solicitud.

La celiaquía es una enfermedad que requiere una alimentación libre de gluten. Foto: Shutterstock Qué documentación se necesita Para solicitar el subsidio por celiaquía de PAMI, los afiliados deben presentar una serie de documentos que permitan acreditar tanto su identidad como el diagnóstico de la enfermedad. La documentación requerida incluye: