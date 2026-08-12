PAMI: qué medicamentos tienen cobertura del 100% en agosto de 2026

Llegar a la farmacia con una receta de PAMI no siempre implica pagar lo mismo. Durante agosto de 2026 conviven tres niveles de asistencia: tratamientos especiales cubiertos por completo, descuentos parciales para otras medicaciones y un subsidio social que puede llevar la cobertura al 100% cuando el afiliado atraviesa una situación económica vulnerable.

La diferencia resulta central para evitar confusiones. La gratuidad directa se conserva para grupos terapéuticos determinados, mientras que otros productos ofrecen rebajas de entre 50% y 80% para patologías crónicas o agudas, o del 40% cuando son de uso eventual. El porcentaje se calcula sobre el precio de venta PAMI y debe comprobarse para cada presentación. El organismo actualizó el 3 de agosto su base de medicamentos , donde detalla droga, marca, laboratorio, cobertura y copago. El programa alcanza a más de cinco millones de afiliados.

La cobertura del 100% continúa para los medicamentos destinados a diabetes, cáncer y enfermedades oncohematológicas; hemofilia; VIH; hepatitis B y C; trasplantes; trastornos hematopoyéticos y artritis reumatoidea. También comprende tratamientos para enfermedades fibroquísticas, osteoartritis, insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo, además de fármacos oftalmológicos intravítreos. La inclusión dentro de estas categorías no reemplaza la indicación médica ni las autorizaciones que pueden exigirse en terapias de alta complejidad. PAMI aconseja consultar su programa oficial de medicamentos , ya que el beneficio se define por producto y presentación, no solamente por el nombre general de la enfermedad.

Para obtener la medicación, un profesional del sistema debe emitir una receta electrónica e incorporarla al circuito de farmacias. Una vez cargada, el afiliado puede retirar el producto presentando su DNI y la credencial de PAMI. Si no puede concurrir personalmente, está habilitado un familiar o una persona de confianza con esa documentación. En los tratamientos sometidos a auditoría o autorización especial, la entrega queda condicionada a la validación médica correspondiente.

Los afiliados que necesiten medicamentos crónicos o agudos sin gratuidad directa pueden pedir el subsidio por razones sociales. Sus ingresos deben ser inferiores a 1,5 jubilaciones mínimas: en agosto, el límite equivale a $629.663,90, dado que el haber mínimo fue fijado oficialmente en $419.775,93.

Si el titular o un conviviente posee Certificado Único de Discapacidad, el techo asciende a tres haberes mínimos. También se exige no tener prepaga, más de un inmueble, aeronaves, embarcaciones de lujo, activos societarios que demuestren capacidad económica plena ni vehículos con menos de diez años, salvo la excepción para hogares con CUD. Los veteranos de Malvinas están dispensados de esos criterios, aunque deben solicitar el beneficio. Los parámetros surgen de la Resolución 428/2026 de PAMI.

Cómo se tramitan los medicamentos sin cargo

La solicitud puede iniciarse por internet o en una agencia y su recorrido depende de la cantidad de prescripciones. Los pedidos de hasta cuatro medicamentos tienen validación automática cuando la información está completa; aquellos que incluyen cinco o seis pasan por una evaluación médica de la Unidad de Gestión Local.

Si se solicitan más de seis, interviene el nivel central y deben adjuntarse el formulario específico, un resumen de la historia clínica, estudios complementarios y el diagnóstico codificado. La normativa de 2026 estableció, además, que las medicaciones otorgadas por subsidio social solo pueden prescribirse y dispensarse mediante receta electrónica. Quien no reúna las primeras condiciones económicas todavía puede pedir una reconsideración si el tratamiento representa al menos el 15% de su ingreso previsional mensual.