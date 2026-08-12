PAMI: cómo saber si una receta está vigente o está vencida
Los afiliados de PAMI pueden verificar la vigencia de sus recetas electrónicas ingresando a la aplicación Mi PAMI.
El Programa de Atención Médica Integral, más conocido como PAMI, recordó a sus afiliados que pueden consultar de manera sencilla si sus recetas electrónicas continúan vigentes o ya están vencidas. La información está disponible directamente desde la plataforma Mi PAMI.
La obra social de jubilados y pensionados cuenta con un sistema de recetas electrónicas para tratamientos ambulatorios, que permite acceder a la cobertura de medicamentos de una manera más simple y segura, sin necesidad de imprimir las prescripciones ni llevarlas en papel.
Cómo puedo saber si mi receta de PAMI está vigente
Para consultar el estado de una receta, el afiliado debe ingresar a la aplicación Mi PAMI desde su celular y buscar en el menú la opción “Recetas electrónicas”.
Una vez dentro, las recetas estarán organizadas según su estado: “vigentes” o “vencidas”. Al seleccionar una de ellas, se podrá consultar la información correspondiente, incluida la fecha de vigencia y el vencimiento.
Cómo acceder a una receta electrónica de PAMI
El sistema permite realizar todo el proceso de manera digital. Para obtener una receta electrónica, el afiliado debe:
- Paso 1: asistir a la consulta con el médico de cabecera o especialista.
- Paso 2: solicitar al profesional que genere la receta electrónica. Una vez realizada, podrá consultarse desde Mi PAMI.
- Paso 3: acercarse a la farmacia con el DNI y la credencial de PAMI. El farmacéutico podrá acceder a la receta directamente desde el sistema, por lo que no es necesario llevar una copia impresa.
De esta manera, antes de concurrir a retirar un medicamento, los afiliados pueden revisar desde Mi PAMI si la receta todavía se encuentra vigente y conocer la fecha hasta la cual puede utilizarse.