PAMI: cómo saber si una receta está vigente o está vencida

Los afiliados de PAMI pueden verificar la vigencia de sus recetas electrónicas ingresando a la aplicación Mi PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral, más conocido como PAMI, recordó a sus afiliados que pueden consultar de manera sencilla si sus recetas electrónicas continúan vigentes o ya están vencidas. La información está disponible directamente desde la plataforma Mi PAMI.

La obra social de jubilados y pensionados cuenta con un sistema de recetas electrónicas para tratamientos ambulatorios, que permite acceder a la cobertura de medicamentos de una manera más simple y segura, sin necesidad de imprimir las prescripciones ni llevarlas en papel.

Las recetas electrónicas de PAMI pueden consultarse desde la aplicación Mi PAMI. Banco Nación Cómo puedo saber si mi receta de PAMI está vigente Para consultar el estado de una receta, el afiliado debe ingresar a la aplicación Mi PAMI desde su celular y buscar en el menú la opción “Recetas electrónicas”.

Una vez dentro, las recetas estarán organizadas según su estado: “vigentes” o “vencidas”. Al seleccionar una de ellas, se podrá consultar la información correspondiente, incluida la fecha de vigencia y el vencimiento.

Cómo acceder a una receta electrónica de PAMI El sistema permite realizar todo el proceso de manera digital. Para obtener una receta electrónica, el afiliado debe: