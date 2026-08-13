PAMI se suma a la Red Nacional de ACV: qué cambia para los afiliados

El PAMI se incorporó al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), una iniciativa impulsada junto al Ministerio de Salud de la Nación para mejorar la atención de las emergencias cerebrovasculares y reducir los tiempos de respuesta.

El acuerdo contempla la incorporación de los afiliados de la obra social a una red de establecimientos preparados para realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes que sufran un ACV.

Uno de los principales cambios será la integración de PAMI al circuito denominado Código ACV Nacional . Se trata de un mecanismo de alerta que se activa ante la sospecha de un accidente cerebrovascular y permite poner en marcha rápidamente el circuito de atención.

A partir de la incorporación de PAMI, las alertas generadas por este sistema deberán ser recibidas por la obra social, que tendrá a su cargo la coordinación de los traslados de sus afiliados hacia los centros de salud que correspondan.

El objetivo es determinar con mayor rapidez cuál es el establecimiento adecuado para cada paciente, de acuerdo con la complejidad y el tratamiento que necesite.

Qué es el PRONAC-ACV

El Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular busca organizar una red de establecimientos sanitarios capacitados para atender este tipo de emergencias.

El esquema contempla centros acreditados y redes regionales que permiten coordinar las derivaciones entre hospitales y otros efectores. También incorpora protocolos para tratamientos de reperfusión y otras intervenciones de alta complejidad, además de herramientas digitales para registrar los casos y realizar un seguimiento posterior.

Con su incorporación a la red, PAMI deberá coordinar las derivaciones y los traslados de urgencia de sus afiliados dentro del circuito establecido.

La obra social también podrá establecer acuerdos con autoridades sanitarias provinciales, municipios y otros financiadores para garantizar la continuidad de la atención.

Por su parte, el Ministerio de Salud continuará con la conducción técnica del programa. Entre sus responsabilidades estarán definir los criterios de funcionamiento, acreditar a los establecimientos que formen parte de la red y controlar que se cumplan los estándares establecidos.