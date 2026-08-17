Cartilla médica de PAMI: el paso a paso para buscar profesionales y pedir un turno

Encontrar un especialista dentro de una obra social puede convertirse en una cadena de llamados, nombres y direcciones. Para ordenar esa búsqueda, PAMI mantiene una cartilla médica digital que permite consultar desde una computadora o un teléfono qué profesionales, centros de salud y servicios forman parte de su red de atención.

La herramienta oficial de PAMI funciona como un directorio de prestadores. Desde su página principal se puede iniciar una consulta general sin trasladarse a una agencia, descargar información o ingresar en “Mi cartilla”. Esta última opción solicita el número de afiliación de 14 dígitos que figura en la credencial —incluidos los dos últimos números, sin barra ni espacios— y el documento. Es importante distinguir su alcance: encontrar un médico no equivale necesariamente a reservar una consulta desde la misma plataforma. En la mayoría de las prestaciones, el turno debe gestionarse después con el profesional o establecimiento seleccionado.

El buscador ofrece diferentes caminos. “Por servicio médico” resulta útil cuando se conoce la especialidad o la práctica necesaria, pero todavía no se decidió quién brindará la atención. “Por profesional” permite comprobar si una médica o un médico determinado integra la red. La opción “Por centro de salud” concentra la consulta en una clínica, un sanatorio o una institución específica. Finalmente, “Por cercanía” prioriza las alternativas próximas a la ubicación indicada. Así, cada afiliado puede comenzar por el dato que ya conoce, comparar opciones disponibles en su zona y evitar la revisión de extensos listados que no se relacionan con su necesidad.

Una vez elegida la modalidad, el sistema pide completar los filtros correspondientes, como provincia, localidad, especialidad, nombre o establecimiento. Los resultados muestran los datos disponibles para contactar al prestador y organizar la atención. Si se necesitan diferentes servicios, conviene realizar búsquedas separadas, porque la cobertura y los centros habilitados pueden cambiar según cada práctica. La página también permite descargar la cartilla para guardarla como archivo o imprimirla. Antes de solicitar el turno, resulta aconsejable confirmar que la dirección, el teléfono y la prestación ofrecida coincidan con la información publicada.

Cuando la búsqueda termina, el paso siguiente es comunicarse con el profesional o el centro elegido. PAMI establece que la persona afiliada o alguien en su nombre puede solicitar el turno directamente ante el prestador. Para la atención con especialistas suelen requerirse el DNI, la credencial de afiliación y una Orden Médica Electrónica emitida por el médico de cabecera o por otro profesional autorizado.

Sin embargo, los requisitos no son idénticos para todas las consultas, estudios o tratamientos. Por esa razón, hay que revisar la guía específica de la prestación y preguntar qué documentación se deberá presentar. Esto evita perder el turno por no contar con una orden vigente o con los datos necesarios.

Qué otros servicios aparecen en la cartilla de PAMI

La plataforma no se limita a médicos y centros tradicionales. Su página principal incluye accesos para encontrar centros de diagnóstico por imágenes, establecimientos oftalmológicos, farmacias, vacunatorios, ópticas y servicios relacionados con audífonos. También brinda orientación para afiliados que están de viaje y dispone de un apartado específico para traslados y urgencias. Estas opciones permiten resolver distintas búsquedas desde un mismo punto, aunque siempre se deben verificar las condiciones de cada prestación antes de concurrir.

Si la información no aparece, el prestador no responde o existe una diferencia entre la cartilla y la atención ofrecida, el afiliado puede comunicarse gratis con PAMI Escucha y Responde al 138. La línea funciona las 24 horas, todos los días del año, y recibe consultas, sugerencias y reclamos. Ante una emergencia médica, en cambio, se debe utilizar el teléfono correspondiente a cada zona. Para evitar engaños, cualquier gestión tiene que comenzar en pami.org.ar o en los canales institucionales: PAMI advierte que no trabaja con intermediarios y que nadie puede cobrar por sus prestaciones o trámites.