PAMI: cuáles son los hospitales y centros de salud propios para jubilados

PAMI dispone de hospitales y centros de salud propios para sus afiliados, equipados con diversas especialidades y servicios médicos.

PAMI cuenta con hospitales y centros de salud propios para sus afiliados.

PAMI, la obra social de más de 5 millones de jubilados, cuenta con hospitales propios y centros de salud destinados a sus afiliados. Estos establecimientos están equipados para atender las necesidades de los adultos mayores y cuentan con distintas especialidades y servicios médicos.

Actualmente, el organismo dispone de hospitales y centros de salud propios en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Ituzaingó, Hurlingham y otras localidades. Según el establecimiento, los afiliados pueden acceder a guardia las 24 horas, internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes.

Hospitales y centros de salud de PAMI en el país Entre los principales establecimientos propios de PAMI se encuentran:

Unidad Asistencial Dr. César Milstein: ubicada en Ciudad de Buenos Aires.

Hospital Bernardo A. Houssay: en Mar del Plata.

Policlínico PAMI I: Sarmiento 373, Rosario.

Policlínico PAMI II: Olivé 1159, Rosario.

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó: en la provincia de Buenos Aires.

Hospital PAMI Hurlingham: en la provincia de Buenos Aires.

Clínica PAMI Lanús: en la provincia de Buenos Aires. Para solicitar un turno en estos centros de salud y hospitales, el afiliado necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera o por un especialista, según la atención que necesite.

Los afiliados pueden consultar los prestadores disponibles desde Mi Cartilla. Foto: Shutterstock Cómo conocer a tu médico de cabecera de PAMI Para consultar quién es tu médico de cabecera y cuáles son los prestadores asignados, podés ingresar a la sección Mi Cartilla del sitio oficial de PAMI. Allí se debe ingresar el número de afiliación de 14 dígitos que figura en la credencial y el DNI.