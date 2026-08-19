Anses: ya están abiertas las nuevas inscripciones a las Becas Progresar 2026

Anses abrió la segunda etapa de inscripción para las Becas Progresar Superior 2026, con fecha límite el 11 de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la apertura del segundo período de inscripción para las Becas Progresar Superior 2026. La convocatoria estará disponible hasta el 11 de septiembre y representa una nueva oportunidad para estudiantes que no se anotaron durante la primera etapa.

A su vez, continúa abierta la inscripción a Progresar Obligatorio, que permanecerá habilitada hasta el 4 de septiembre. En el caso de Progresar Superior, la convocatoria alcanza a estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de Enfermería.

Cuándo termina la inscripción a Progresar Superior El segundo período de inscripción a Progresar Superior comenzó el 18 de agosto y permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.

Esta nueva convocatoria permite que quienes no se hayan inscripto durante la primera etapa puedan acceder al beneficio. Debido a que se trata de una segunda convocatoria, quienes resulten adjudicatarios recibirán 6 cuotas mensuales, mientras que quienes ingresaron durante la primera etapa pueden recibir un total de 12 cuotas.

Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de septiembre. Gobierno Nacional Cuánto se cobra de Beca Progresar Superior El monto de la Beca Progresar Superior se mantiene en $35.000 mensuales por estudiante. El beneficiario cobra el 80% de cada cuota mensualmente, mientras que el 20% restante se paga cuando la institución educativa acredita que el estudiante fue alumno regular y cumplió con las condiciones establecidas para la beca.