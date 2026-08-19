Anses: ya están abiertas las nuevas inscripciones a las Becas Progresar 2026
Anses abrió la segunda etapa de inscripción para las Becas Progresar Superior 2026, con fecha límite el 11 de septiembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la apertura del segundo período de inscripción para las Becas Progresar Superior 2026. La convocatoria estará disponible hasta el 11 de septiembre y representa una nueva oportunidad para estudiantes que no se anotaron durante la primera etapa.
A su vez, continúa abierta la inscripción a Progresar Obligatorio, que permanecerá habilitada hasta el 4 de septiembre. En el caso de Progresar Superior, la convocatoria alcanza a estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de Enfermería.
Cuándo termina la inscripción a Progresar Superior
El segundo período de inscripción a Progresar Superior comenzó el 18 de agosto y permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.
Esta nueva convocatoria permite que quienes no se hayan inscripto durante la primera etapa puedan acceder al beneficio. Debido a que se trata de una segunda convocatoria, quienes resulten adjudicatarios recibirán 6 cuotas mensuales, mientras que quienes ingresaron durante la primera etapa pueden recibir un total de 12 cuotas.
Cuánto se cobra de Beca Progresar Superior
El monto de la Beca Progresar Superior se mantiene en $35.000 mensuales por estudiante. El beneficiario cobra el 80% de cada cuota mensualmente, mientras que el 20% restante se paga cuando la institución educativa acredita que el estudiante fue alumno regular y cumplió con las condiciones establecidas para la beca.
Cómo inscribirse a Progresar Superior
Para comenzar la inscripción es necesario estar registrado en Mi Argentina. Luego, se deben seguir estos pasos:
- Ingresá a Progresar: entrá a la página oficial de Progresar y seleccioná la opción correspondiente a la línea de beca a la que querés acceder.
- Iniciá sesión: el sistema te redireccionará a la nueva Plataforma Progresar, donde deberás ingresar con tu CUIL y contraseña de Mi Argentina.
- Completá tus datos: al ingresar, algunos datos personales se cargarán automáticamente. Luego deberás responder la encuesta y completar la información académica solicitada.
- Enviá el formulario: una vez completados todos los datos, revisá la información y enviá la solicitud para finalizar la inscripción.
En el caso de las personas con discapacidad o refugiadas mayores de 24 años, será necesario adjuntar la documentación correspondiente. Para acreditar la discapacidad se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), mientras que las personas refugiadas deberán presentar el certificado oficial emitido por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).