Prestación por desempleo: cuáles son los requisitos para cobrarla si te quedaste sin trabajo

La prestación por desempleo puede solicitarse ante ANSES y exige cumplir con una cantidad mínima de meses trabajados con aportes.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con los períodos mínimos de aportes exigidos.

Quedarse sin trabajo representa un fuerte impacto en los ingresos del hogar, pero quienes estuvieron empleados formalmente pueden acceder a una ayuda económica mientras buscan una nueva oportunidad laboral. La Prestación por Desempleo es un beneficio administrado por Anses, diseñado para trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

El beneficio puede solicitarse en casos de despido sin justa causa, finalización de contrato laboral o desvinculación por causas externas al trabajador. La normativa oficial también contempla situaciones como la quiebra del empleador, la no renovación de contratos a plazo fijo y, desde marzo de 2026, ciertas desvinculaciones por mutuo acuerdo.

¿Cuáles son los requisitos para la Prestación por Desempleo? No basta únicamente con haber perdido el empleo. Para acceder a la prestación, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes laborales durante los tres años previos al despido o a la finalización del contrato.

La prestación por desempleo puede tramitarse por Atención Virtual o de manera presencial en una oficina de Anses. Shutterstock Para trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año previo al cese de la relación laboral. Los trabajadores de la construcción necesitan un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al despido o finalización de obra.

Además del DNI, Anses requiere documentación que compruebe el motivo de finalización de la relación laboral. En despidos sin causa, puede ser el telegrama, carta documento o nota de despido; en contratos a plazo fijo, la copia del contrato vencido; y existen requisitos específicos para quiebras o finalización del vínculo por causa justificada del trabajador.