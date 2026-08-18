Lentes gratis de PAMI: cuántos pares pueden recibir los afiliados y cómo hacer el trámite

Los afiliados de PAMI pueden acceder a una cobertura gratuita de lentes recetados durante 2026. La prestación contempla los cristales y el armazón, siempre que exista una indicación médica y se cumplan las condiciones establecidas por la obra social. El paso a paso.

El beneficio permite elegir entre diferentes alternativas de acuerdo con la necesidad visual de cada persona. Sin embargo, existe una diferencia importante en la frecuencia de acceso que los afiliados deben tener en cuenta.

De acuerdo con la información oficial publicada por PAMI, la cobertura contempla un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o un par de anteojos bifocales cada dos años .

La indicación depende de la evaluación realizada por el oftalmólogo. En el caso de los lentes bifocales, puede requerirse una evaluación adicional cuando se solicitan por primera vez.

La prestación busca garantizar el acceso a la corrección visual sin que el afiliado tenga que afrontar el costo de los anteojos.

Quiénes pueden solicitar el beneficio

La cobertura está destinada a afiliados activos de PAMI que necesiten anteojos y cuenten con la correspondiente indicación médica.

Para comenzar el trámite es necesario realizar una consulta con un oftalmólogo de PAMI. El profesional debe emitir una Orden Médica Electrónica (OME) en la que figure la graduación indicada. La orden tiene una vigencia de 150 días desde su emisión.

Qué documentación hay que presentar

Una vez obtenida la indicación médica, el afiliado debe dirigirse a una óptica habilitada por PAMI. Para realizar la gestión se requiere:

DNI original.

Credencial de PAMI vigente.

Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de PAMI.

Graduación correspondiente indicada por el especialista.

El trámite también puede ser realizado por un familiar o apoderado cuando corresponda.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento comienza con la consulta oftalmológica. El especialista evalúa la visión del afiliado y, si corresponde, genera la Orden Médica Electrónica.

Con la orden vigente, el afiliado debe concurrir directamente a una óptica habilitada por PAMI. Allí podrá seleccionar el armazón disponible de acuerdo con las alternativas contempladas por la cobertura.

PAMI dispone de un buscador oficial para localizar las ópticas adheridas y realizar la solicitud directamente en el establecimiento elegido.

Por lo tanto, no es necesario iniciar el trámite en una agencia de PAMI: una vez obtenida la indicación del oftalmólogo, la gestión continúa en la óptica.