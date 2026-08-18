Anteojos gratis PAMI: cómo tramitarlos paso a paso

El trámite para obtener anteojos sin cargo a través de PAMI comienza con una consulta oftalmológica y continúa en ópticas de la cartilla.

Los afiliados a PAMI cuentan durante 2026 con distintas prestaciones gratuitas, entre ellas la cobertura de anteojos recetados. La obra social permite acceder sin cargo a un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien a un par de lentes bifocales cada dos años.

La prestación incluye tanto los cristales como el armazón. Para solicitar los anteojos, el afiliado debe realizar primero una consulta con un oftalmólogo de la cartilla de PAMI y luego dirigirse a una óptica también incluida en la cartilla para gestionar los anteojos. En caso de que no pueda trasladarse, el trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado.

¿Dónde se realiza el trámite para los anteojos? Una vez realizada la consulta con el oftalmólogo de PAMI, el afiliado debe dirigirse directamente a una óptica de la cartilla con la indicación correspondiente. La Orden Médica Electrónica (OME) queda registrada en el sistema, por lo que no es necesario llevarla impresa.

De esta manera, no hace falta concurrir a una agencia de PAMI para solicitar los anteojos. El trámite comienza con la consulta al oftalmólogo y continúa en la óptica elegida por el afiliado.

La OME puede consultarse de manera digital a través de Mi PAMI y tiene una vigencia de 150 días. Por este motivo, el afiliado debe realizar el trámite en la óptica dentro de ese período desde la emisión de la orden médica.