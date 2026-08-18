Crisis de Flybondi: página web caída, 700 despidos y vuelos suspendidos hace 12 días

La crisis de Flybondi entró en una nueva y más grave etapa . Después de 12 días sin operaciones, la página web de la aerolínea de bajo costo amaneció este martes inactiva, mostrando un error 504 con la leyenda "Gateway time-out".

El episodio se suma a una cadena de golpes que incluye la prohibición de Brasil de vender pasajes con ese destino, un embargo judicial sobre sus cuentas bancarias por una deuda con el fisco superior a $1.500 millones y más de 700 empleados desvinculados en los últimos meses.

Según EFE, el viernes 14 de agosto, decenas de extrabajadores se concentraron frente a Aeroparque para exigir el pago de indemnizaciones y compensaciones salariales. Con pancartas, tambores y cánticos, la protesta fue pacífica pero visible ante cientos de pasajeros que transitaban el aeropuerto. Franco Vázquez, tripulante de cabina despedido el 31 de julio, fue uno de los voceros: "La mayoría fuimos despedidos en el último mes y medio, en un proceso de desvinculaciones que empezó entre marzo y abril. Hay gente que todavía pertenece a la empresa pero desde junio no está cobrando sueldo y ahora está sin obra social".

Los testimonios revelaron además una práctica que los trabajadores denuncian como intimidación: según Vázquez, hasta hace una semana, cuando Flybondi todavía no había suspendido todos sus vuelos, obligaban al personal a presentarse a trabajar bajo la amenaza de que las cancelaciones correrían por cuenta de los empleados en caso de no hacerlo.

Julieta Vázquez, otra tripulante despedida, graficó las consecuencias humanas del colapso: "Hay compañeras a punto de dar a luz que contaban con un servicio médico que hoy ya no tienen. Hay compañeros a los que desalojaron porque no pudieron pagar el alquiler. El trato que recibimos no se puede explicar. Flybondi tenía un lema que era 'humano y humilde', pero hay compañeros a los que echaron por WhatsApp o correo electrónico".

Los manifestantes aclararon que no pertenecen al sindicato oficial de la empresa, al que acusan de haber sido creado por la propia compañía y de nunca haber atendido sus reclamos. También exigieron la intervención del gobierno nacional para que Flybondi cumpla con los retiros voluntarios y acuerdos de desvinculación ya homologados por la Secretaría de Trabajo.

La crisis de Flybondi

Entre el 6 y el 10 de agosto, la aerolínea canceló 66 vuelos sin reembolsar a los pasajeros afectados. Paradójicamente, hasta la semana pasada Flybondi seguía vendiendo pasajes para múltiples destinos, y la ANAC había convalidado el 5 de agosto un plan de regularización presentado por la empresa, lo que en teoría le habilitaba para continuar operando.

El trasfondo de la crisis apunta a una gestión irregular. En julio, el fondo de inversión estadounidense COC Global, que en 2025 se convirtió en accionista mayoritario de Flybondi, reveló haber encontrado "divergencias sustanciales entre la información ofrecida por el management y la verdadera situación de la compañía".

La empresa afirmó que el plan presentado se basó en "información falsa" y en "una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento". La aerolínea, fundada en 2016 y operativa desde 2018, también cuenta con la participación minoritaria del fondo Cartesian Capital Group.