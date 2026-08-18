María de los Remedios de Escalada: la mujer detrás de un gran prócer

Remedios de Escalada murió joven, pero representó a un grupo de la época que luchaba por posicionar el rol femenino dentro de la historia nacional.

Remedios de Escalada tuvo un papel clave durante la lucha por la Independencia.

María de los Remedios Carmen de Escalada nació en Buenos Aires en 1797, mientras nuestro país seguía formando parte del Virreinato del Río de la Plata. Fue criada en una familia influyente que organizaba reuniones y tertulias dentro de su residencia, los “Altos de Escalada”. Un lugar importante para la creación de ideas revolucionarias.

A los 14 años, Remedios ya participaba de los encuentros de la Sociedad Patriótica liderada por Bernardo de Monteagudo, donde además conoció a José de San Martín, con quien contrajo matrimonio en 1812.

MDZ Una protagonista de la causa independentista Durante el movimiento independentista, apoyó y colaboró en las iniciativas de las damas patricias; incluso contribuyó económicamente para la adquisición de fusiles que acompañarán al Ejército.

En 1814 acompañó a su esposo a Mendoza para que fuera designado como gobernador intendente de Cuyo y su vivienda pasaría a ser un centro de reuniones de la alta sociedad mendocina. Para 1816, nacería su única hija, Mercedes Tomasa. Ese mismo año, la mujer, junto a las Patricias Mendocinas, bordó la bandera del Ejército de los Andes, que ayudó a los soldados a diferenciarse.