Así avanza, kilómetro a kilómetro, la caravana de camiones hacia Chile

La fila de camiones comienza en el estacionamiento de la destilería y continúa por la Ruta Provincial N°84. En ambas manos de la ruta se encuentran estacionados los vehículos de carga esperando por las ordenes para avanzar y así ingresar a la Ruta Nacional N°7 con destino, ahora sí, hacia el corredor internacional.

Después de 34 días de espera, los camiones que quedaron varados en Mendoza finalmente comenzaron su camino hacia Chile . Desde las primeras horas de este martes, los transportistas son liberados de manera progresiva y se incorporan a la Ruta Nacional N°7 para avanzar hacia el Paso Internacional Cristo Redentor .

El movimiento se concentra especialmente en la Ruta Provincial N°84, uno de los puntos utilizados para ordenar la enorme cantidad de camiones que permanecieron estacionados durante las últimas semanas. Allí, Gendarmería coordina el operativo y regula la salida de los vehículos para que puedan incorporarse a la ruta 7 de manera ordenada.

La escena se repite durante la jornada: los camiones son detenidos, se acumulan durante algunos minutos y luego vuelven a ser liberados para continuar el recorrido. La caravana está integrada por vehículos argentinos y también por transportistas de Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, que finalmente comenzaron a moverse después de más de un mes de cierre.

Los camiones que estaban concentrados en distintos puntos del Este que se incorporaban a la ruta 7 y que tenían como destino Chile son derivados hacia la Ruta Provincial N°84. Desde allí, Gendarmería va liberando los vehículos para que vuelvan a incorporarse a la ruta nacional. El procedimiento busca evitar que todos los camiones lleguen al mismo tiempo a la Ruta 7 y generen una concentración que complique el tránsito.

Gendarmería coordina el operativo en la Ruta Provincial 84 para ordenar la salida de las cargas hacia la Ruta Nacional 7.

Mientras los camiones que tienen como destino el paso fronterizo son derivados al operativo, los vehículos que circulan por la ruta 7 pero no se dirigen hacia Chile pueden continuar su recorrido. De esta manera, el tránsito habitual y el operativo de cargas avanzan de forma coordinada.

La caravana crece: más de 500 camiones ya avanzan rumbo a la cordillera

La caravana, integrada por transportistas argentinos y de otros países de la región, ya supera los 500 camiones en movimiento. Marcos Garcia / MDZ

Durante la mañana, una importante cantidad de camiones dejó la zona de la YPF Mercosur y otros puntos de concentración. La mayor cantidad de vehículos se encontraba en las inmediaciones de la refinería, desde donde comenzaron a avanzar hacia la Ruta Provincial N°84 para incorporarse al corredor internacional.

Una vez sobre la ruta provincial, los camiones son frenados por los controles y luego liberados nuevamente. El operativo se desarrolla de forma dinámica, con grupos de alrededor de 100 vehículos que son habilitados para ingresar a la ruta 7, mientras Gendarmería coordina y acompaña a los transportistas durante parte del recorrido.

Con el operativo en marcha, nuevas tandas de camiones ya circulan por la ruta 7 en dirección a Potrerillos. La modalidad se repite durante el recorrido para evitar una saturación de la ruta y permitir que los vehículos continúen hacia Uspallata y, finalmente, el Paso Cristo Redentor. Desde las autoridades que participan del operativo en alta montaña confirmaron que más de 500 camiones ya fueron liberados durante las primeras horas y esperan que alrededor de 1.000 puedan avanzar durante esta jornada.

Después de 34 días, la ruta vuelve a llenarse

Después de más de un mes con el Cristo Redentor sin funcionar, la ruta 7 vuelve a llenarse con una larga columna de cargas. Marcos Garcia / MDZ

El movimiento de este martes contrasta con la imagen que durante más de un mes se repitió en Mendoza: cientos de camiones estacionados en rutas, playas y estaciones de servicio, a la espera de que el Cristo Redentor volviera a funcionar.

Ahora, el escenario cambió y los vehículos comienzan a recuperar su recorrido. La ruta 84 funciona como uno de los puntos de organización, mientras que la ruta 7 vuelve a recibir una larga caravana de transportistas que busca atravesar la cordillera.

El operativo continuará durante las próximas horas y los camiones seguirán siendo liberados de manera progresiva. Después de 34 días, la espera empieza a quedar atrás y la caravana avanza kilómetro a kilómetro hacia Chile.