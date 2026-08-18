Paso a Chile: cuándo habilitarán el tránsito para micros y vehículos particulares

El paso a Chile reabrió este martes a las 9 tras permanecer cerrado durante 34 días. Por el momento, el tránsito quedó habilitado exclusivamente para camiones , que podrán circular desde Argentina hacia Chile hasta este jueves 20 de agosto. En tanto, el viernes 21 y el sábado 22 será el turno del tránsito desde el lado chileno, donde se estima que hay cerca de 1.600 vehículos de carga varados.

Debido a la importante cantidad de camiones que circularán durante los próximos días por el Sistema Integrado Cristo Redentor, se decidió que, por lo pronto, vehículos particulares y micros no podrán cruzar hacia ni desde Chile.

Sin embargo, desde la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor indicaron que existe la posibilidad de habilitar el tránsito para particulares y micros entre el domingo 23 y lunes 24 de agosto . La decisión dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que se espera el ingreso de un nuevo temporal en alta montaña.

Se estima que durante los próximos tres días cerca de 3.000 camiones podrán cruzar a Chile . Desde la zona de la destilería, en Luján de Cuyo, la Ruta Provincial 84 está ocupada por una extensa fila de vehículos de carga que esperan su turno para incorporarse al corredor internacional.

En el marco de un operativo de seguridad coordinado entre distintas fuerzas, los camiones son detenidos y luego habilitados en tandas de aproximadamente 100 unidades para que se incorporen de manera ordenada a la Ruta 7 y continúen hacia Uspallata. Desde allí, avanzarán por alta montaña hasta el paso fronterizo.

Así avanzan los camiones desde Mendoza hacia la frontera tras la reapertura del paso a Chile. Marcos Garcia/MDZ

Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional y representante de la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor, indicó que se estima que cruzarán entre 800 y 900 transportistas por día.

"En Los Libertadores han duplicado las dotaciones para atender transportes de cargas. Los primeros tres días estimamos que en promedio van a cruzar entre 800 y 900 transportistas. Personal de Gendarmería lleva encapsulados a los camiones para evitar inconvenientes", detalló Valle en diálogo con el programa "MDZ Club" de MDZ Radio.

No obstante, señaló que es probable que algunos camiones no logren cruzar durante los próximos días, aunque serían pocos los que quedarían en Argentina. En tanto, aseguró que del lado chileno lograrían pasar todos los vehículos hacia Argentina.

La reapertura del paso a Chile se concretó a las 9 de este martes y, durante los primeros tres días, el tránsito será exclusivamente de Argentina hacia Chile, entre las 9 y las 21. El viernes y sábado, en cambio, se invertirá el sentido para permitir el ingreso de camiones desde Chile.

Qué pasa con los micros y vehículos particulares

Valle confirmó que, una vez que se normalice el tránsito de camiones, se habilitará el paso a Chile para micros y vehículos particulares. Si bien aún no hay una fecha concreta para la reapertura, se estima que podría ser entre el domingo 23 y lunes 24 de agosto.

"Los primeros cinco días el tránsito será para transporte de cargas. Veremos el domingo, sería una buena fecha para habilitarlo para micros y vehículos particulares. Se irá hablando entre las autoridades de Argentina y Chile. Si el 23 y el 24 hay buen tiempo, se podría normalizar y que convivan todo tipo de vehículos", adelantó.

En cuanto al turismo interno, por el momento solo se podrá llegar hasta Uspallata. En centros de esquí como Penitentes, el complejo permanecerá abierto únicamente para las personas que ya se encuentren en el predio, pero no se permitirá el ascenso de nuevos visitantes, al menos hasta el viernes.

Nuevo temporal

Según el pronóstico, las nevadas podrían regresar a la alta montaña a partir del lunes 24 de agosto.

"Los días 24, 25 y 26 de agosto podría haber nevadas, pero puede cambiar. Hasta ayer el 24 se veía bien, sin nevadas. Esto es algo que vemos día a día, hora tras hora", explicó Valle.

La próxima semana nevaría nuevamente en alta montaña. Gobierno

Mendoza atraviesa una temporada invernal histórica, con amulados de nueve que superan los valores habituales. En medio de una ventana de buen tiempo en alta montaña, los pronósticos estacionales anticipan nevadas tardías en la Cordillera de los Andes a lo largo de la primavera.

Por el fenómeno de El Niño, las probabilidades de tener mayores acumulados respecto a las condiciones normales se extenderían hasta fin de año, lo que favorecería la ocurrencia de nevadas tardías en alta montaña.