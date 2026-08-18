Brasil: cuánto le costó al transporte el largo cierre del paso a Chile

En Brasil el cálculo por el cierre prolongado del Paso Internacional Cristo Redentor a Chile ha sido estipulado en perjuicios para el transporte de cargas en 100 millones de reales, lo que estira al cambio a pesos argentinos a una cifra de 28.688.380.000 (o veintiocho mil seiscientos ochenta y ocho millones, más o menos).

Servicio Nacional de Aduanas de Chile fue responsable del paso de 427 mil camiones el año pasado, con un movimiento de 6,5 millones de toneladas de carga entre Argentina y su vecino andino. Servicio Nacional de Aduanas de Chile fue responsable del paso de 427 mil camiones el año pasado, con un movimiento de 6,5 millones de toneladas de carga entre Argentina y su vecino andino.

Por este movimiento Argentina y Chile produjeron en esta modalidad de transporte un valor total de US$1.700 millones en productos importados de diversos orígenes.

Desde Brasil aseguran que no existen estadísticas precisas sobre la participación de los camiones de ese país en la cifra anterior. Pero no dejan pasar que el transporte de cargas brasilero representa una parte significativa. Y añaden: exportando carne, productos agrícolas, alimentos procesados, autopartes, automóviles y hasta camiones.

El Paso a Chile por Uspallata no es la única ruta para ingresar al país vecino desde Brasil. El Paso a Chile por Uspallata no es la única ruta para ingresar al país vecino desde Brasil.

Aunque las alternativas como el Paso de Jama, por ejemplo, representan un costo adicional de R$ 14.000 por camión, debido a la distancia y el terreno difícil. Este costo es de poco más de 4 millones de pesos argentinos.

La asociación que representa a las empresas de transporte brasileñas, la NTC está opinando con insistencia sobre este asunto ante la inclemencia climática excepcional que interrumpió el ritmo de las exportaciones

Danilo Guedes, vicepresidente de Relaciones Internacionales de esa organización, expresó: "La acumulación de nieve es tan grande, la mayor en los últimos 30 años, que las autoridades argentinas aún no han podido despejar las carreteras".

Lo contrastó: "Del lado chileno, se han realizado los trabajos, pero se estima que el flujo de camiones volverá a la normalidad en al menos 10 días".

Guedes, empresario del sector del transporte de Brasil, considera la situación preocupante. Lo puso en números. Guedes, empresario del sector del transporte de Brasil, considera la situación preocupante. Lo puso en números.

"Estimamos que todos estos camiones detenidos representan una pérdida de R$ 100 millones para las empresas brasileñas, sumando los costos de viáticos diarios, retrasos en las entregas, seguros, productos perecederos dañados y desperfectos en los camiones".

Hay una factura en el aire y nadie quiere ni siquiera mirarla de reojo por temor a tener que hacerse cargo,

Paso a Chile

Según el empresario, muchos camioneros brasileños se encuentran detenidos en aduanas y depósitos en condiciones precarias.

"Los empresarios brindamos apoyo y asistencia a nuestros empleados, pero la infraestructura no puede soportar a tanta gente. Hay escasez de baños y asistencia médica para los conductores y sus acompañantes", concluye Guedes.

NTC informó que está monitoreando de cerca la situación y en contacto con las autoridades chilenas y argentinas para conformar un grupo de trabajo conjunto entre ambos países con el fin de agilizar el retorno a la normalidad.

En el medio hay una cordillera que tiene sus antojos, leyes y hasta una economía. El auge de El Súper Niño en el sistema andino no es nada menor y los problemas que ocasiona, mucho menos.