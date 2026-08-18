La playa del norte de Brasil que revive en agosto y parece un destino de verano

Mientras buena parte del hemisferio sur todavía transita el invierno, en plena Amazonia comienza a emerger un escenario inesperado: bancos de arena clara, agua azulada y jornadas cálidas. En las últimas semanas de agosto, Alter do Chão inicia su temporada más buscada y recupera el aspecto de un destino de playa de verano.

La villa se encuentra en el estado de Pará, a unos 38 kilómetros de Santarém, sobre las márgenes del río Tapajós. Su particularidad es que no tiene mar: las costas son fluviales y cambian al ritmo de las crecientes y bajantes. La información oficial de Visit Brasil señala que las playas comienzan a aparecer durante el llamado verano amazónico, entre agosto y diciembre. Por esa razón, la segunda mitad del mes funciona como una puerta de entrada a la temporada, aunque el tamaño de los arenales puede variar cada año según el nivel del río.

El escenario cambia cuando las aguas retroceden y dejan al descubierto extensas franjas de arena blanca. Frente al pueblo aparece la Ilha do Amor, una de las postales más reconocibles de la región, rodeada por las tonalidades del Tapajós.

Agosto de 2026 suma, además, un contexto térmico particular: el Instituto Nacional de Meteorología prevé temperaturas superiores al promedio en gran parte de la Región Norte y un período más seco en el Baixo Amazonas, una condición habitual de esta época. Ese panorama refuerza la sensación veraniega, aunque no descarta la posibilidad de chaparrones aislados.

La experiencia no termina en la arena. Desde Alter do Chão parten recorridos hacia Ponta do Cururu y Ponta do Muretá, además de navegaciones por los ríos Tapajós y Arapiuns. También se pueden conocer igarapés, comunidades ribereñas y espacios vinculados con la cultura del pueblo Borari. Para quienes prefieren caminar, la subida a la Serra da Piroca ofrece una perspectiva amplia del río y de la vegetación amazónica. El turismo comunitario permite acercarse a localidades como São Marcos, Anã y Atodi, donde los viajeros conocen actividades cotidianas, alimentos elaborados con mandioca y tradiciones conservadas por sus habitantes. Al final del día, el muelle y distintos puntos de la costa concentran al público que espera la puesta del sol.

El destino recibió una nueva cuota de visibilidad en junio de 2026. La Municipalidad de Santarém informó que Ilha do Amor alcanzó el puesto 44 en la lista Best Beaches in the World y quedó como la cuarta playa brasileña mejor ubicada en esa selección. Más allá de los rankings, su atractivo reside en una combinación poco habitual: apariencia tropical, agua dulce, bosque amazónico y una vida local que se expresa en el carimbó, las artesanías y platos como el tacacá, la maniçoba y el açaí. Quienes extiendan el viaje hasta septiembre también pueden coincidir con el tradicional Sairé, una celebración que reúne música, danza, religiosidad y la disputa de los botos.

Cómo llegar y qué tener en cuenta

El acceso más directo es a través del aeropuerto de Santarém y, desde allí, por carretera hasta la villa. Visit Brasil calcula una distancia cercana a los 38 kilómetros. Como agosto marca el comienzo del período de mayor demanda, es aconsejable reservar alojamiento y excursiones con anticipación.

La guía oficial también recomienda llevar efectivo para ciertos paseos, utilizar protector solar y repelente, y contratar prestadores habilitados para las actividades de naturaleza. Antes de viajar, conviene consultar el pronóstico actualizado y el nivel del Tapajós: la bajante determina cuánto espacio de playa estará disponible y puede modificar el aspecto del paisaje de una semana a otra.