Fin de semana largo: cuáles fueron los destinos más elegidos y qué nivel de ocupación alcanzaron

El movimiento turístico durante el feriado fue desigual según el destino : hubo localidades que concentraron una importante cantidad de visitantes y rozaron el lleno, mientras que otras atravesaron el fin de semana con una convocatoria más acotada.

Según la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) , el movimiento registrado entre el 15 y el 17 de agosto fue similar al de la misma fecha de 2025 . La demanda se concentró principalmente en destinos ubicados a menos de 500 kilómetros , lo que favoreció las escapadas de proximidad. Las zonas serranas, la Costa Atlántica y los principales centros turísticos del Litoral fueron algunos de los lugares hacia los que se concentró el flujo de viajeros.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) informó que la estadía promedio durante el fin de semana largo fue de 2,1 días . El dato se enmarca en una tendencia de viajes más cortos y decisiones tomadas a último momento.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por su parte, indicó que el gasto promedio diario por turista fue de $114.464 . A precios constantes, esa cifra representó una caída del 13,2% respecto de 2023 .

La Ciudad de Buenos Aires registró una ocupación del 66% , con más de 100.700 turistas y un gasto superior a los $30.000 millones . En PBA, Tandil alcanzó picos de ocupación del 90% , mientras que Tapalqué superó el 80% promedio . En tanto, Mar del Plata y Pinamar promediaron el 50% .

Mar del Plata registró solamente un 50% de ocupación Télam

En Córdoba, la ocupación promedio fue del 60%. Entre los destinos con mayor demanda se ubicaron La Cumbrecita y Calamuchita, ambos por encima del 80%, mientras que Villa Carlos Paz y Valle de Punilla rondaron el 70%.

Mendoza registró una ocupación promedio del 70%. Malargüe encabezó los niveles de ocupación con 89%, seguido por Uspallata, con 86%, y Potrerillos, con 79%.

Jujuy y Santiago del Estero, entre los destinos destacados

Jujuy fue una de las provincias con mejor desempeño durante el fin de semana largo. Superó el 85% de ocupación promedio y alcanzó un pico del 95% en San Salvador de Jujuy. Por su parte, en Santiago del Estero, el corredor Santiago del Estero–La Banda registró ocupación plena, mientras que Termas de Río Hondo promedió más del 85%.