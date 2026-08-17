A esperar: el próximo feriado recién será dentro de casi dos meses

Terminado el descanso por el paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín., habrá que esperar más de un mes para el próximo feriado.

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre y permitirá disfrutar de tres días de descanso.

Con el cierre del fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, comienza una espera bastante extensa para quienes ya miran el calendario buscando el próximo feriado. Y es que durante lo que queda de agosto y todo septiembre no habrá otro descanso nacional de alcance general.

El próximo llegará recién el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde este lunes 17 de agosto hasta esa fecha habrá que esperar exactamente 56 días, es decir, ocho semanas.

La buena noticia es que el calendario permitirá nuevamente disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ya que el feriado caerá un lunes. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre. La fecha del 12 de octubre está contemplada por la Ley 27.399 entre los feriados nacionales trasladables.

¿Hay feriados en septiembre? Durante septiembre aparecen en el calendario el Año Nuevo Judío, los días 12 y 13, y el Día del Perdón, el 21. Sin embargo, la legislación establece que esas jornadas son días no laborables específicamente para las personas que profesan la religión judía, por lo que no constituyen un feriado nacional general.

Después del feriado de octubre, todavía quedarán descansos en noviembre y diciembre antes de terminar 2026. Después del 12 de octubre, el siguiente descanso nacional llegará el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre. Ya en diciembre aparecerá uno de los últimos grandes descansos de 2026.