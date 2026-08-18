Cumpleaños nazi: la insólita celebración con torta decorada con una esvástica y saludo hitleriano

La celebración familiar de cumpleaños incluyó una torta con símbolo nazi y el saludo hitleriano, actos que son penados por la ley argentina.

Una familia misionera celebró el cumpleaños de un hombre de 44 años, pero el festejo cobró notoriedad debido a que presentaron una torta de crema cuyo bañado en chocolate, en el centro, presentaba la cruz esvástica nazi. A la vez celebraron que su hijo salude con el brazo extendido con el clásico saludo hitleriano.

El festejo se produjo en una casa familiar en la ciudad misionera de Oberá. La torta y el saludo nazi fue posteado en redes sociales por la mamá del chico y esposa del cumpleañero. Concretamente las imágenes fueron difundidas en su Facebook. Luego del repudio recibido la mujer tapó la torta con un sticker, tal vez alertada sobre la posibilidad de haber incurrido en un delito, y también puso en blanco el rostro del pequeño.

Cabe recordar que, en Argentina, la exhibición, difusión o comercialización de símbolos nazis está penada por ley si se considera un acto de incitación al odio, hostilidad o propaganda basada en la superioridad racial. La Ley Nacional N° 23.592 establece penas de uno a tres años de prisión para quienes inciten o alienten a la persecución o el odio contra una persona o grupo por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.