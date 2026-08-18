El mejor alfajor del mundo 2026 es argentino: qué tiene y de dónde es

Este fin de semana, tuvo lugar la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor en Buenos Aires , con más de 420 muestras y cerca de 50 mil visitantes durante sus tres jornadas. Asimismo, un alfajor se consagró como campeón por contar con una receta única que honra a los sabores del norte argentino.

La competencia se desarrolló entre el 15 y el 17 de agosto en el Pabellón 6 de BA Ferial. La competencia contó con productos provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Canadá y España.

En esta edición, el Rodeo, de Catamarca, fue elegido como el “Mejor Alfajor del Mundo 2026”. El producto catamarqueño consiguió el máximo reconocimiento con una receta elaborada con tapas de vainilla, relleno de coco en escamas, dulce de higo, trozos de nuez y un toque de dulce de leche , todo recubierto por una fina cobertura de baño glasé.

Las más de 420 muestras fueron sometidas a una evaluación a ciegas a cargo de un jurado compuesto por 25 especialistas . El panel estuvo integrado por profesionales del análisis sensorial, ingenieros en alimentos, chefs, maestros pasteleros, periodistas gastronómicos e influencers. El proceso contempló más de 35 criterios de evaluación , a partir de los cuales se determinaron los ganadores de las 19 categorías y, posteriormente, el producto que recibió el máximo reconocimiento de la edición.

Los participantes compitieron por medallas de Oro, Plata y Bronce en categorías que contemplaron diferentes aspectos de los alfajores. Entre ellos se analizaron rellenos de dulce de leche, fruta y dos sabores; coberturas de chocolate negro, chocolate blanco y glaseado; y características de las galletas.

También hubo reconocimientos para recetas de estilo cordobés, productos de maicena, propuestas exóticas y saludables, además de categorías destinadas a evaluar textura, aroma y packaging. La competencia distinguió además entre productores industriales o de kiosco, pymes y elaboraciones de autor.

Más de 420 alfajores participaron de la competencia

La quinta edición contó con más de 120 expositores, que presentaron diferentes variedades durante las tres jornadas. Según la organización, cerca de 50 mil personas pasaron por el encuentro durante el fin de semana largo, que coincidió con el Día del Niño.

El Campeonato Mundial del Alfajor se realiza desde 2022. Las ediciones de 2023 y 2024 tuvieron lugar en La Rural, mientras que desde 2025 el evento se desarrolla en Costa Salguero. La competencia cuenta con el sello Marca País, otorgado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y con el respaldo del programa BA Capital Gastronómica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la edición 2026, El Rodeo se quedó con el principal reconocimiento entre cientos de muestras con una elaboración que incorporó ingredientes como el higo y la nuez junto con elementos tradicionales del producto, como el dulce de leche y el baño de glasé.