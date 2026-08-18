Nuevos desvíos en el Acceso Este: en qué zona y a partir de cuándo
Anunciaron nuevos desvíos a la altura de Maipú por los trabajos de reconstrucción sobre la Ruta Provincial 22.
Las obras en el Acceso Este entran en una nueva etapa y habrá desvíos a la altura de Maipú por los trabajos de reconstrucción sobre la Ruta Provincial 22. Los cambios en el tránsito regirá a partir de este miércoles 19 de agosto y del viernes 21.
Según indicaron desde el Gobierno de Mendoza, para avanzar con el reasfaltado de la calzada principal, se implementarán desvíos dinámicos y canalizaciones. Además, explicaron que el esquema de circulación se irá adaptando según el avance de las máquinas y el flujo de vehículos.
Estas nuevas restricciones se suman a los estrechamientos que ya están funcionando en otro tramos del trazado.
Cómo serán los desvíos
- Desde el miércoles 19 (sentido al Este): quienes transiten por la calzada sur con dirección hacia el este, al pasar la calle Arturo González, serán desviados por el cantero central hacia la calzada norte. Allí se circulará con doble sentido de marcha hasta el puente de calle Cervantes. Este esquema se mantendrá durante unos 90 días.
- Desde el viernes 21 (sentido a Ciudad / oeste): el tránsito que viene por la calzada norte hacia el oeste, al superar el puente de la RP 31, pasarán por el cantero central a la calzada sur, funcionando también a doble sentido hasta el puente de calle Cervantes.
Ante estos cambios, desde la provincia solicitaron salir con tiempo, respetar a rajatabla la cartelería provisoria, reducir la velocidad y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar las horas pico.