Nuevos desvíos en el Acceso Este: en qué zona y a partir de cuándo

Anunciaron nuevos desvíos a la altura de Maipú por los trabajos de reconstrucción sobre la Ruta Provincial 22.

Las obras en el Acceso Este entran en una nueva etapa y habrá desvíos a la altura de Maipú por los trabajos de reconstrucción sobre la Ruta Provincial 22. Los cambios en el tránsito regirá a partir de este miércoles 19 de agosto y del viernes 21.

Gobierno de Mendoza Según indicaron desde el Gobierno de Mendoza, para avanzar con el reasfaltado de la calzada principal, se implementarán desvíos dinámicos y canalizaciones. Además, explicaron que el esquema de circulación se irá adaptando según el avance de las máquinas y el flujo de vehículos.

Estas nuevas restricciones se suman a los estrechamientos que ya están funcionando en otro tramos del trazado.