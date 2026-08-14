Cambian los desvíos en el Acceso Este: cómo será la circulación desde este viernes

Las obras de repavimentación y reacondicionamiento del Acceso Este avanzan y desde el Gobierno informaron que modificarán nuevamente el esquema de circulación en distintos sectores de la traza.

Los primeros cambios comenzarán este viernes y continuarán durante los próximos días con nuevas etapas de intervención. La primera modificación se implementará en la Sección 2, entre los puentes Cervantes y Las Margaritas, donde el área intervenida quedará reducida a unos seis kilómetros.

El nuevo esquema busca avanzar con los trabajos sin interrumpir completamente la circulación por uno de los principales corredores de ingreso y egreso del Gran Mendoza.

Con la nueva disposición, los vehículos que circulen hacia el oeste, en dirección a Mendoza y Ciudad, serán desviados hacia la calzada contraria, ubicada sobre el sector norte, para transitar por el pavimento nuevo.

En tanto, quienes circulen hacia el este, en dirección a San Martín, continuarán utilizando su calzada habitual, correspondiente al sector sur.

Alf Ponce/MDZ

Por este motivo, desde el Gobierno recomiendan circular con precaución, prestar especial atención en los puntos donde se produce el cruce de calzadas y respetar la señalización provisoria instalada en la zona de obras.

También se prevén posibles demoras durante los horarios de mayor circulación.

El martes comienza una nueva etapa de obras

El segundo cambio llegará el martes al mediodía, cuando se active una nueva fase de intervención en la Sección 1, entre los puentes Arturo González y Serpa.

En este caso, los trabajos se extenderán sobre un tramo de 5.800 metros y tendrán un plazo estimado de ejecución de 90 días.

La intervención forma parte del cronograma general de remodelación y repavimentación del Acceso Este y contempla una reorganización de la circulación para permitir que las tareas avancen mientras se mantiene habilitado el corredor.

Más cambios en la Sección 2

La circulación volverá a modificarse durante la próxima semana. Según el cronograma informado, desde el 21 de agosto se prevé un nuevo ajuste en la Sección 2.

La modificación permitirá reducir todavía más el sector canalizado, que pasará a concentrarse en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros, comprendido entre la Ruta Provincial 31, en la zona de Los Álamos, y el puente Cervantes.

De esta manera, el esquema de desvíos irá reduciendo progresivamente la extensión de los sectores afectados a medida que avancen los trabajos.

Recomiendan circular con precaución

Desde el Gobierno provincial remarcaron que las modificaciones forman parte del cronograma diseñado para acelerar la ejecución de las obras y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los trabajadores que realizan tareas sobre la calzada.

Los conductores deberán prestar especial atención a la señalización provisoria y a los cruces de una calzada hacia la otra, especialmente durante los horarios de mayor tránsito.