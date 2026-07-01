Comienzan las obras en el Acceso Este en Guaymallén: dónde estarán los cortes y desvíos

El lunes 6 de julio arrancan los trabajos de remodelación de la Ruta Provincial 22 y se extenderán por casi dos años.

Las obras en el Acceso Este en el tramo de Guaymallén comenzarán el 6 de julio.

El lunes que viene comenzarán las obras para la construcción de una tercera trocha en el Acceso Este, en la zona de Guaymallén, que demandará un plazo de casi dos años y que se perfila como uno de los trabajos viales más importantes de los últimos años.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó este miércoles el esquema de cortes y desvíos que comenzarán a las 8 de este lunes, en los tramos comprendidos entre el puente de la calle Tirasso y el puente de Arturo González, en una primera etapa.

Los trabajos tendrán una ingeniería en la cual intentarán complicar lo menos posible el tránsito vehicular.

Walter Moreno/MDZ Lo importante es que los automovilistas tendrán distintos cortes según el sentido de circulación:

Aquellos que circulen en sentido Este (hacia San Martín), el desvío se realizará a la altura de la calle Tirasso.

Aquellos que circulen en sentido Oeste (hacia la Ciudad de Mendoza), el desvío se realizará a la altura del puente Arturo González. El dato clave es que el corte no será total, sino que en ambos casos habrá reducción de calzada, por lo que el tránsito se derivará a la calle colectora correspondiente, que tendrá dos vías de circulación; o se podrá seguir por el mismo Acceso Este en una sola vía.