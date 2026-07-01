Funcionarios mendocinos de festejo en el bodegón de Rafa Di Zeo, el jefe de la brarrabrava de Boca

El subsecretario de Cultura y la titular del Ente de Turismo celebraron junto a los socios del jefe de la barra de Boca.

Gareca y Testa, en el restaurante cuya marca pertenece al jefe de la barra de Boca.

Rafa Di Zeo es el jefe de la barrabrava de Boca y, como tal, también hace negocios. Es así que tiene registrados a su nombre "marcas" relacionadas con "la 12", como fue bautizada la hinchada del club más popular de Argentina. Entre los activos que tiene el jefe de la barra está "Jugador número 12", un restaurante tipo bodegón que tiene su local principal en Puerto Madero y acaba de llegar a Mendoza.

Rafa Di Zeo, en el local principal de la cadena de restaurante de la que es socio. Pues entre los primeros "clientes" de la marca de Rafa Di Zeo estuvieron dos funcionarios de Mendoza. Se trata del secretario de Cultura Diego Gareca y la titular del Ente Provincial de Turismo, Gabriela Testa. Esas presencias llamaron la atención, pues se trata de un emprendimiento privado que poco parece tener que ver con la política cultural. Igual, no es novedad, pues los funcionarios mendocinos están acostumbrados a la presencia en eventos sociales relacionados con la gastronomía principalmente.

Gareca y Testa, celebrando en el restaurante de Di Zeo. También genera alguna incomodidad la procedencia del mentor del emprendimiento. Di Zeo no goza del mejor prestigio público e incluso es rival político de los principales aliados de Alfredo Cornejo en el la Nación, principalmente Patricia Bullrich. La senadora aseguró que mientras dependió de ella, Di Zeo nunca pudo entrar a la cancha. Di Zeo le respondió duramente.

El cruce entre Bullrich y Di Zeo La marca pertenece a Di Zeo y la gestión de los restaurantes está delegada en un grupo empresario. El propio barrabrava ha salido en defensa de ese negocio varias veces, sobre todo cuando aparece algún otro restaurante homónimo o "parecido" para que no los confundan.