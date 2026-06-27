Empieza una nueva etapa de obras en el Acceso Este: qué tramo estará afectado y cómo será el tránsito

A partir de este lunes y con horarios definidos, el Acceso Este presentará una nueva intervención, por lo que se darán modificaciones en la circulación.

Desde este lunes habrá un nuevo desvío en el Acceso Este.

Las obras del Acceso Este continúan su marcha a la altura de Maipú, por lo que a partir de este lunes 29 de junio se realizará una modificación en la circulación vehicular, la cual incluirá la reducción de una calzada y nuevos desvíos.

La intervención se realizará sobre la calzada norte, de circulación este-oeste, en el tramo comprendido entre las calles Cervantes y Serpa, de Maipú. El desvío tiene como fin realizar obras de recalce en la banquina de dicho sector. Se utilizará media calzada de lunes a viernes de 8 a 18.

La flexibilidad del esquema ya se implementó en la calzada sur (mano al este), donde se modificó el desvío original hacia la colectora. Los promedios de demora en las horas pico oscilan entre los 20 minutos (de 7.30 a 8.15 de la mañana) y los 30 minutos (entre las 17.30 y las 18.00).

El nuevo desvió en el Acceso Este comenzará el lunes. Gobierno de Mendoza Para quienes circulen con dirección al este, el desvío se mantiene de la misma forma que hasta el momento: a la altura del puente Serpa, los vehículos son desviados hacia la colectora sur; previo al puente Don Bosco, el tránsito vuelve a subir temporalmente a la calzada principal del Acceso Este; una vez que cruzan por debajo del puente de Don Bosco, se desvían nuevamente hacia la colectora sur hasta alcanzar el carril Cervantes.

Qué obras se realizan en el Acceso Este La infraestructura actual de este tramo de casi 20 kilómetros cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.