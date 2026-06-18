Acceso Este: millonario giro del Gobierno a Maipú para pavimentar las colectoras

El Gobierno de Mendoza oficializó un convenio con la Municipalidad de Maipú para destinar 7 millones de dólares a las obras de pavimentación de las colectoras del Acceso Este en ese departamento. El Ejecutivo provincial acordó financiar el 70% de los trabajos, mientras que el municipio se hará cargo del 30% restante.

La megaobra de remodelación del Acceso Este en el tramo de Maipú comenzó semanas atrás y este martes se produjo un corte total de la calzada principal en la transitada ruta, lo que obligó a desviar a los vehículos por las colectoras Sur y Norte.

En este contexto de obras en marcha, el Gobierno provincial oficializó el convenio que firmó con la Municipalidad de Maipú para pavimentar las calles laterales del Acceso Este, que son jurisdicción de la comuna.

A través del Decreto Nº 1149, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó el convenio de colaboración para la construcción de las colectoras de la actual Ruta Provincial 22 en el tramo comprendido en el departamento de Maipú. Se pautó que la obra será financiada por la provincia en el 70% y por el municipio en un 30%.

El Gobierno de Mendoza asignó a Maipú 7 millones de dólares para ser aplicados exclusivamente a la ejecución de la obra de pavimentación que alcanzará a las laterales Norte y Sur del Acceso Este entre las calles Arturo González y Lamadrid, que atraviesa los distritos de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque, en Maipú.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los detalles del convenio

El acuerdo establece que los fondos no son transferidos en calidad de préstamo, ni que exista obligación de restitución. Por el contrario, se trata de una asignación de recursos destinada a financiar costos derivados de la ejecución de obras de interés provincial.

En la norma se aclara que las colectoras norte y sur de la ex Ruta N° 7, actual Ruta Provincial N° 22, cumplen un rol fundamental al conectar los centros urbanos de los distritos de Coquimbito, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque con la Villa Cabecera del Departamento Maipú y con departamentos aledaños.

Además, funcionan como alternativa de circulación a la vía principal. Se trata de vías existentes que, debido al uso constante y al paso del tiempo, presentan un alto grado de deterioro, lo que limita su aprovechamiento como opción de conectividad y genera riesgos para quienes transitan por ellas.

Desde el Gobierno resaltaron que la intervención permitirá mejorar la conectividad entre las localidades mencionadas, fortalecer su integración con la Villa Cabecera de Maipú y departamentos cercanos, y consolidar estas vías como una alternativa real y segura a la vía principal.

Una de las cláusulas del convenio establece que el Ejecutivo provincial tendrá derecho a suspender los desembolsos o cancelar los fondos asignados en caso de que el municipio incumpla las obligaciones establecidas en el convenio.