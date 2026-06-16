Comenzaron los cortes en el Acceso Este: dónde están ubicados y por dónde transitar

Este martes al mediodía comenzaron los cortes totales en el Acceso Este (nueva ruta provincial 22), en la zona de Maipú , a raíz de las obras de transformación de toda la ruta, con trabajos que estarán financiados con fondos del resarcimiento.

Las interrupciones en la calzada principal se dan tanto en la mano que va hacia el Este, como también hacia el Oeste, según adelantaron a MDZ desde la subsecretaría de Infraestructura de la Provincia.

Según comentaron desde el Gobierno, el tramo que va hacia el Este tendrá un corte que durará por lo menos 90 días (3 meses); mientras que el que va hacia el Oeste, estará cortado por 45 días (un mes y medio) mientras duren las obras, que se están llevando a cabo en dos secciones por las empresas Cartellone (sección 1) y Ceosa (sección 2).

En esta fase, los trabajos se concentrarán en estos tramos de Maipú . Para sostener la circulación mientras se interviene el carril central, el tránsito será derivado hacia las laterales, que fueron acondicionadas previamente para absorber el flujo vehicular.

"La ruta 22, en el tramo que se va a intervenir entre calle San Pedro y calle Lamadrid, tiene lan laterales preparadas en condiciones despejadas, en algunos tramos con material asfáltico, en otro con un riego asfáltico que va a permitir soportar el desvío del tránsito mientras esté trabajando en el carril central", dijo el secretario de Infraestructura de Maipú, Eduardo Mezzabotta.

Portada obras acceso este Milagros Lostes - MDZ

El funcionario maipucino pidió "la mayor atención" a los que día a día utilizan este acceso, ya que los desvíos provocarán una menor velocidad de los vehículos "y estar muy atento a toda la señalización de demarcación para que no haya ningún tipo de accidente mientras duren estas condiciones de trabajo en este tramo". "Esta misma modalidad de trabajo se va a ir extendiendo a lo largo de toda la extensión de la ruta 22, en el tramo de Maipú", añadió.

Esta intervención forma parte del plan integral de modernización del Acceso Este, considerado uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes que encara la provincia en los últimos años; y que tendrá las obras más complejas cuando arranquen las vacaciones de invierno (en julio) en la zona de Guaymallén, donde transitan 120.000 automovilistas por día, tal como agregó a MDZ la semana pasada Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura de la provincia.

Qué obras se realizarán en el Acceso Este

La infraestructura actual de este tramo de casi 20 kilómetros cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

El plazo de ejecución de estos tramos será de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.

Sección 1: desde Arturo González hasta Cervantes (8,76 km)

En el caso de la sección 1, José Cartellone Construcciones Civiles SA fue la empresa que presentó la mejor oferta, que fue por $19.801 millones, un 26,7% por debajo del Presupuesto oficial.

Sección 2: desde Arturo González a Variante Palmira (10,4 km)

En la Sección 2, la empresa que realiza los trabajos es Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.