Reforma de la Ley de Seguridad: intendentes piden a Kicillof la vuelta de policías a sus pueblos

El gobierno de Kicillof cerró las mesas de consulta con intendentes de la Tercera Sección Electoral para modificar la Ley de Seguridad provincial . Aunque los alcaldes, oficialistas y opositores, resaltan la modernización de la Ley la tensión estalló por el destino de los efectivos, que son traslados de sus ciudades de origen, y por la creación de policías municipales .

Si bien los intendentes están de acuerdo en la modernización encarada por el gobierno de Kicillof a la Ley de Seguridad bonaerense; pusieron en debate los traslados de policías del interior provincial a las zonas calientes de la provincia.

En diálogo con MDZ el jefe comunal de Magdalena Lisandro Hourcade celebró la intención del ejecutivo bonaerense de actualizar la legislación vigente, pidió un mayor protagonismo de los municipios en la redacción de la Ley y rechazó la creación de policías municipales impulsada por sus pares de diversos colores políticos.

Asimismo, el intendente radical de la Tercera Sección electoral, se manifestó en contra del traslado de efectivos policiales, dijo “Como intendentes muchas veces invertimos en la formación, el transporte y la logística de nuestros vecinos que quieren ser policías y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca vuelven al pueblo”

Bajo esa premisa, sostuvo que la solución pasa por fortalecer el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y las comunas. En ese sentido, Lisandro Hourcade consideró que el retorno de los policías a sus distritos de origen otorgaría mayor autonomía local para prevenir el delito, evitando la necesidad de estructurar una nueva fuerza.

“Yo soy de Magdalena, nosotros tenemos arriba de 60 chicos recibidos en los últimos 6 años y están laburando en el Conurbano, entonces lo que sucedió en este último tiempo es que prácticamente nadie se quiere inscribir en la policía por los costos de viajar y el riesgo que implica, en relación con el sueldo que cobran”, alertó el intendente Magdalenense.

En ese sentido remarcó el costo humano y operativo que genera la falta de incentivos locales; “Los efectivos de seguridad terminan sacando carpetas médicas, psiquiátricas o renuncian, lo cual no lo terminan aprovechando ni el Conurbano bonaerense ni los municipios del interior que aportaron ese recurso humano”, finalizó Hourcade.

Por su parte, desde el municipio de Junín, gobernado por el PRO, respaldan el debate abierto por la provincia para modernizar la Ley de Seguridad, valorando que se reconozca a los intendentes como actores centrales en la prevención del delito.

Desde el ejecutivo municipal argumentaron que los vecinos acuden al mostrador municipal antes que al provincial y destacaron que profesionalizar la policía exige una recomposición salarial urgente para amortiguar el riesgo cotidiano de los efectivos.

La grieta peronista en el Senado sobre la Policía Municipal

Las principales resistencias a la creación de policías municipales no provienen solo de la oposición, sino de la propia interna peronista. Uno de los principales detractores es el exministro de Seguridad bonaerense y jefe del bloque peronista en el Senado provincial, Sergio Berni, quien insiste en que la respuesta pasa por una reforma integral de la policía bonaerense y no por la creación de una nueva fuerza.

Sergio Berni, jefe de bloque de senadores peronistas en al Legislatura bonaerense, esta en contra del pedido de un grupo de intendentes para la creación de policías municipales Archivo MDZ

El exministro de Seguridad bonaerense afirmó que lo que realmente hace falta es "profesionalizar" a la policía bonaerense en su totalidad, contrario a la idea de generar nuevas fuerzas de seguridad locales, a cargo de los Municipios.

Para ello, el jefe de la bancada de senadores peronistas puso como ejemplo a la Ciudad de Buenos Aires que, según Sergio Berni, a pesar de contar con un número mayor de policías tiene datos de delitos similares o peores que los de Provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto en la Legislatura bonaerense pujan por ser tratados por la comisión de seguridad, de ambas Cámaras Legislativa, proyectos del Frente Renovador y del kicillofismo sobre la creación de la policía comunal. Sumados a las propuestas de la oposición para transferir el control operativo directo a los jefes comunales.

Esa es una de las tantas discusiones que se avecinan en la Legislatura bonaerense, aunque sería trabado en el Senado por el titular de la comisión de Seguridad, Sergio Berni que promete dar batalla contra cualquier intento de fragmentación de la policía bonaerense.