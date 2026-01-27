Un peronista apoyó a un libertario: Sergio Berni defendió la baja de edad de imputabilidad que propone Javier Milei

El exministro de Seguridad bonaerense y senador provincial en Buenos Aires, Sergio Berni , respaldó públicamente el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso y se pronunció a favor de la baja de edad de imputabilidad penal , una de las reformas más discutidas de la iniciativa.

“ La idea de bajar la edad de imputabilidad es música para mis oídos ”, afirmó Berni, al sostener que el sistema vigente “no da respuestas” frente a delitos graves cometidos por menores y presenta fallas estructurales en su aplicación.

Así, Berni solidifica su perfil de mano dura contra los delitos. La creación del régimen penal juvenil que impulsa el Gobierno de Javier Milei es rechazada por la mayoría de los dirigentes de Unión por la Patria. Sin embargo, el exministro de Seguridad de Axel Kicillof tomó distancia y respaldó el proyecto del oficialismo.

En ese marco, el dirigente peronista fue más allá del debate sobre fijar una nueva edad mínima y propuso eliminar cualquier límite etario rígido , para que la imputabilidad se defina a partir de pericias psicológicas y psiquiátricas que determinen si el menor comprendía la criminalidad del hecho. “ Lo que hay que evaluar es la capacidad de entender lo que se hizo, no solo la edad ”, planteó.

Berni cuestionó el actual régimen penal juvenil y recordó casos de menores detenidos que se escaparon de institutos , como muestra de un sistema que, según dijo, “no protege a las víctimas ni logra reinsertar a quienes delinquen”.

También apuntó contra sectores políticos que rechazan la reforma con el argumento de que los delitos cometidos por menores representan un porcentaje bajo del total. Para Berni, esa postura desconoce el impacto de los hechos violentos: “Cuando sos víctima, el porcentaje no importa”, sostuvo.

El proyecto del Gobierno

Si bien respaldó la iniciativa oficial, advirtió que la reforma debe estar acompañada por políticas integrales de rehabilitación, inversión estatal y recursos adecuados. “Una ley sola no soluciona nada si no hay infraestructura ni programas serios de reinserción”, señaló.

El proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil forma parte de la agenda legislativa impulsada por el Gobierno y reactivó un debate histórico en la política argentina, con apoyos y resistencias tanto en el oficialismo como en la oposición. En ese escenario, la postura de Berni se destacó por su respaldo explícito a endurecer el marco penal para menores, incluso desde una mirada crítica hacia su propio espacio político.