El video archivo de Manuel Adorni que lo contradice tras el viaje de su esposa: "Un privilegio que se termina"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , enfrenta una fuerte crisis de credibilidad tras la difusión de un archivo que pone en duda el discurso de austeridad y fin de privilegios de la gestión de Javier Milei . La controversia estalló tras confirmarse que su esposa, Bettina Angeletti , viajó a Nueva York a bordo del avión presidencial ARG-01 , contradiciendo una normativa que el propio Adorni había defendido meses atrás.

El 13 de agosto de 2024, cuando todavía se desempeñaba como vocero presidencial, Adorni fue el encargado de anunciar con vehemencia el Decreto 712/2024 . Aquella medida prohibía explícitamente el uso de aeronaves estatales para el traslado de familiares de funcionarios públicos.

“Hemos decretado que los aviones del Estado no podrán ser usados para llevar familiares de funcionarios . Este es otro privilegio que se termina”, había sentenciado Adorni en aquel entonces desde la sala de conferencias de la Casa Rosada.

Sin embargo, ese compromiso de campaña contra la denominada "casta" se vio vulnerado esta semana durante la "Argentina Week" en Estados Unidos.

La polémica surgió al confirmarse la presencia de Angeletti en la comitiva oficial que partió hacia Nueva York para participar en actividades empresariales. El punto de conflicto radica en que la esposa del jefe de Gabinete no ocupa ningún cargo público ni posee un rol formal que justifique su presencia en una delegación del Estado financiada con recursos públicos.

bettina angeletti

Ante la ola de críticas, Manuel Adorni brindó una explicación que no logró aplacar el descontento. Aseguró que su esposa ya tenía planeado viajar a EE. UU. por su cuenta y que decidió sumarse al vuelo oficial a último momento. Afirmó que Angeletti costeó sus propios gastos personales y que su presencia no representó un gasto extra para el Estado, argumentando que el avión realizaría el trayecto de todas formas.

Pedidos de informe y repercusión política

La justificación oficial no fue suficiente para la oposición. En el Congreso de la Nación ya se han presentado pedidos de informes detallados para conocer el manifiesto de vuelo, los seguros contratados y los fundamentos legales que permitieron exceptuar a Angeletti de la prohibición vigente desde 2024.