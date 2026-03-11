Revelaron documentos que confirman el vuelo privado de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este

En medio de la controversia por la habilitación de su mujer para que viaje con él a Miami y Nueva York, el propio funcionario reconoció el martes que estuvo de descanso unos días en la ciudad uruguaya durante el fin de semana largo de carnaval. Sin embargo, evitó hablar del avión privado ya que no habla de su “vida privada”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni.

De acuerdo con una investigación realizada por El Diario Ar, el exvocero viajó con su esposa, Bettina Angeletti , y sus dos hijos a Punta del Este en un avión privado de la compañía Alphacentauri que salió del aeropuerto de San Fernando.

Según esta publicación, el ministro coordinador usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

A su vez, figuraba en esa declaración jurada el periodista Marcelo Grandio, que es amigo personal de Adorni y tiene un programa en la TV Pública, además de un programa de streaming que asistió el expanelista varias veces.

Según el periodista que lo investigó, el viaje costó cerca de 10 mil dólares. Además, se indicó que Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.

Debido a esta polémica, Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, presentó un pedido de informes “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”. Además, Unión por la Patria pidió interpelarlo en el Congreso y se presentaron dos denuncias penales por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.