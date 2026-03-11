Piden que Manuel Adorni dé explicaciones en el Congreso por el viaje de su esposa a Nueva York

Luego de que Manuel Adorni confirmara que su esposo viajó a Nueva York , Estados Unidos, con la comitiva oficial del Gobierno, el bloque de diputados de Unión por la Patria reclamó la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso para que de explicaciones.

"El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura", indica la cuenta oficial en X de los diputados de Unión por la Patria.

El proyecto de resolución del bloque que preside Germán Martínez, dado a conocer este miércoles, establece un temario concreto con tres ejes. Buscan interpelar a Adorni para que se siente en el recinto de la Cámara baja y ante el pleno dé explicaciones.

El primero de los puntos que plantean, apunta al traslado, alojamiento y gastos de la cónyuge de Adorni en la ciudad de Nueva York durante una comitiva oficial, y exige que se especifique la partida presupuestaria utilizada.

El segundo eje cuestiona el viaje del jefe de Gabinete a Uruguay en avión privado durante el feriado de carnaval : la oposición pide que se acredite la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de quien financió el traslado, ya que el desplazamiento no guardaba relación con sus funciones públicas.

El tercer punto habilita a incorporar cualquier otra irregularidad en el uso de recursos del Estado que surja del propio proceso de interpelación.

El texto va más lejos aún. El artículo 2 del proyecto prevé que, en la misma sesión en que se trate la interpelación, la Cámara pueda avanzar hacia una moción de censura o, incluso, la remoción del jefe de Gabinete.

La interpelación es un mecanismo constitucional que obliga a un ministro del Poder Ejecutivo a presentarse ante el Congreso y responder preguntas de los legisladores. Si bien no tiene efecto vinculante directo, la posibilidad de una moción de censura que abre este proyecto le otorga una dimensión política de mayor peso.

La explicación sobre el vuelo oficial

De acuerdo con el jefe de Gabinete, su esposa tenía comprado un pasaje para viajar a Estados Unidos antes de que se definiera el itinerario definitivo de la delegación oficial.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero”, explicó en declaraciones televisivas. Según relató, luego de una modificación en su agenda —que incluía una escala posterior en Miami— pidió que pudiera acompañarlo durante el viaje.

“Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe”, afirmó.

Adorni justificó la decisión señalando que las giras oficiales implican una carga laboral intensa. “Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, agregó.