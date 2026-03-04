Manuel Adorni se reunió con Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola ya avanza en las primeras medidas

Horas después de oficializarse la salida del Gobierno de Mariano Cuneo Libarona , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se reunió esta tarde en Casa Rosada con el nuevo ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques .

El abogado, de 45 años, se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de octubre de 2019 hasta su nombramiento por parte del presidente Javier Milei . Está previsto que preste juramento este jueves a las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

“Hoy recibí al doctor Juan Bautista Mahiques , flamante Ministro de Justicia de la Nación, con quien compartimos detalles de la nueva etapa que comienza”, posteó el exvocero.

En paralelo, el elegido para el cargo de secretario de Justicia, Santiago Viola , también estuvo en Balcarce 50 y mantuvo un encuentro con Karina Milei y su secretario Eduardo “Lule” Menem, quienes fueron fundamentales para su nombramiento en lugar del caputista Sebastián Amerio .

Fuentes cercanas al flamante funcionario, quien venía trabajando como apoderado de La Libertad Avanza, señalaron a MDZ que la prioridad de Viola es avanzar con el envío de los más de 200 pliegos en el Poder Judicial.

Santiago Viola junto a "Lule" Menem saliendo de Casa Rosada

Hay cientos de puestos vacantes, tanto para jueces, fiscales, defensores oficiales y otros cargos claves que paralizan a decenas de fueros.

En tanto, fuentes del Ejecutivo desmienten que haya apuro con la designación de las dos vacantes en la Corte Suprema.

En paralelo al envío de la reforma del Código Penal, que establece penas más duras, el Gobierno asegura que cuenta con el acompañamiento de bloques dialoguistas para avanzar con estas designaciones de las vacantes en la Justicia una vez que se presenten en el Congreso en las próximas semanas.