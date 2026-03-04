Quién es Juan Bautista Mahiques, el hombre elegido por Milei para el Ministerio de Justicia

El presidente Javier Milei nombró como nuevo ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques, en reemplazo del saliente Mariano Cúneo Libarona. La designación se produjo tras la reciente y esperada salida del ahora exfuncionario del Gabinete nacional.

Quién es Juan Bautista Mahiques Mahiques, nacido el 15 de agosto de 1980 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, es abogado y se desempeñaba hasta hace pocos minutos como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde el 30 de octubre de 2019.

mahiques juan bautista Archivo Antes de asumir como jefe de los fiscales porteños, fue propuesto a comienzos de 2019 por el Gobierno de la Ciudad para ocupar ese puesto. Su candidatura generó cuestionamientos por parte de asociaciones vinculadas a la Justicia, que objetaron su idoneidad e independencia debido a su paso previo por el Poder Ejecutivo Nacional, donde se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, además de representar al Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Pese a las impugnaciones, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó su pliego en mayo de 2019 con 43 votos a favor. Finalmente, el 30 de octubre de ese año asumió formalmente como fiscal general, sucediendo en el cargo a Martín Ocampo.

En el plano internacional, Mahiques también preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), entidad que nuclea a fiscales de distintos países.