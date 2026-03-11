Manuel Adorni denunció "fake news" e imágenes "trucadas" por la polémica con su esposa: "No nos van a correr"

Sus declaraciones se enmarcaron en su discurso por el cierre del Argentina Week , el foro de inversiones en Nueva York que buscó atraer capitales extranjeros.

Según el ministro coordinador, hubo sectores que buscaron “empañar este evento de intensísimo trabajo”. “Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo . Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, expresó en el final de su alocución.

En otras palabras, quiso validar que está "deslomado" en asuntos de gestión. Por esa razón, uno de los encuentros que destacó el Ejecutivo fue su reunión con un grupo de gobernadores. Se trató de un encuentro que pidieron desde la semana pasada los mandatarios provinciales y que recién ayer fue aceptada por la Casa Rosada, justo en momentos de los cuestionamientos al exvocero por subir al avión a su mujer.

Manuel Adorni les pidió “ayuda” a los empresarios y les reclamó que “no se escondan”

Adorni mantuvo distintas reuniones este miércoles, en medio de la polémica Adorni mantuvo distintas reuniones este miércoles, en medio de la polémica

En un contexto de hostilidad entre el presidente Javier Milei y los industriales, Adorni afirmó que la gestión libertaria apunta a “una nueva era” en Argentina.

“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores. Minería, energía, industrial y conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, agroindustria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar. Durante los próximos años, cada una de estas áreas que les nombré van a experimentar una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales”, vaticinó.

Para el funcionario, “este evento es una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo”. “Contrario a lo que creen algunos, la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización, sino lo opuesto. Argentina se convertirá en una Nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio”, añadió en una lectura con distintos errores.

A su vez, sostuvo que su Gobierno impulsa un “federalismo real”: “Las provincias competirán fiscalmente entre sí para atraer inversores y trabajadores, generando un círculo virtuoso como nunca antes hemos visto. Por primera vez, una administración central le dice a las provincias que tendrán responsabilidad total de las inversiones que se hagan o dejen de hacerse en sus jurisdicciones, impulsado por el principio de competencia fiscal”.

“Este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo. Y el Gobierno continuará aportando su parte a este encadenamiento de círculos virtuosos, porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria, y cuanto más crezca la economía, más resto tendremos para seguir bajando impuestos y volver aún más atractiva cualquier inversión que se quiera establecer”, prometió.

El pedido de ayuda a los empresarios tras las críticas del Presidente

Finalmente, les pidió “ayuda a los empresarios": “Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio. Pero también les pido que le prestemos importancia a la batalla cultural. Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia. Y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse”.

“Ustedes también defiéndanse. No se escondan. Ayúdenos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre y depende de nosotros, de todos nosotros, estar a la altura de la historia. Las oportunidades están sobre la mesa. Las reformas están en marcha. La invitación es bien clara. Acompáñennos en esta nueva etapa. Este evento no es un punto de llegada. Es tan solo el comienzo”, finalizó.