Chiqui Tapia declaró por la causa AFA: "Cumplimos con lo que quería la Justicia"

Este jueves, Claudio Chiqui Tapia fue a Tribunales. Al salir, evitó dar grandes detalles y habló de la Finalissima. En principio, el presidente de la AFA dijo: " Cumplimos con lo que quería la Justicia ".

Cabe mencionar que el dirigente del fútbol argentino se presentó para declarar en dos indagatorias. La primera fue en nombre de la AFA como persona jurídica, y la segunda en su propia representación como persona física.

En los Tribunales estuvo dos horas. A la salida, enfrentó a la prensa que lo esperaba y solo atinó a decir que "cumplió" con el pedido de la Justicia. Sin embargo, continuó con un dato deportivo: "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue (allá) y yo quiero que se juegue en el Monumental".

Después de la declaratoria, en su cuenta de X, Tapia escribió: "Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado".

A su vez, afirmó que "se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia".

Por otro lado, indicó: "Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución". "Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró", aseguró.

Finalmente, cerró el hilo de la conversación diciendo: "Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial".

Qué declaró Pablo Toviggino en la causa AFA

El miércoles fue el turno del tesorero de la AFA. Si bien no declaró, presentó un escrito en el que insistió que no hubo delito y dijo: "Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida".