Argentinos varados en Dubái le pidieron auxilio a Chiqui Tapia: "Sería vital"

"La peor negociación es la que no se hace", dice un posteo de una de los argentinos que decidieron firmar un petitorio para pedir ayuda ante la situación de estar varados en el aeropuerto de Dubái . Y el destinatario de ese pedido no es otro que el presidente de la AFA , Claudio "Chiqui" Tapia , quien recientemente intervino en el resonante regreso del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, tras estar más de 440 días detenido en Venezuela.

Los argentinos se encuentran varados debido a la guerra en Medio Oriente que paralizó el flujo aéreo en la región. Y esto ha provocado que la incertidumbre crezca a cada segundo debido a la masiva cancelación de vuelos en la región, entre las principales líneas aéreas privadas de Europa y otras más globales como Emirates.

La misiva, firmada por Julián Gil y Virginia Luca en representación de varios compatriotas, es un pedido de auxilio poco convencional en una situación completamente atípica pero que, perdido por perdido, busca la ayuda de Tapia en un escenarios complejo. Los damnificados mencionaron explícitamente la reciente intervención de la AFA para destrabar la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien regresó al país tras estar detenido en Venezuela por el régimen chavista, un antecedente que alimentó las esperanzas de los varados en el Golfo.

"Entendemos que la peor negociación es la que nunca se inicia. Por eso, conociendo la escasez de recursos del Estado nacional y lo complejo que está resultando brindarnos una ayuda, hemos decidido acudir a alguien que ha demostrado una enorme empatía", reza el texto publicado en redes y haciendo alusión a la repatriación del gendarme.

"Acudimos a usted para solicitarle cualquier tipo de intermediación o apoyo logístico que pueda brindarnos a través de sus contactos y los de la AFA en esta región", expresan los damnificados.

La argentina Virginia Luca compartió en su cuenta de Instagram un video actualizando la situación del grupo de argentinos en Sharjah, la vecina ciudad de Dubai en Emiratos Árabes Unidos. "Podemos arriesgarnos a viajar solos a Omán y desde ahí volar a algún país de Europa, para salir finalmente de la zona de guerra, o quedarnos, a la espera de la reprogramacion de nuestro vuelo", narró