Confirmaron el regreso de los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente

Turistas argentinos que habían quedado varados en Dubái debido a las complicaciones generadas por la guerra en Medio Oriente comenzará a regresar al país en los próximos días. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes confirmó que se habilitaron dos vuelos de la aerolínea Emirates que permitirán el traslado de los pasajeros desde los Emiratos Árabes Unidos hacia Sudamérica.

Según se informó oficialmente, los vuelos partirán desde Dubái con destino Río de Janeiro y luego Buenos Aires. El primero está previsto para el domingo 8 de marzo, mientras que el segundo saldrá el lunes 9.

En total, se estima que unas 20 familias argentinas permanecían varadas en ese país luego de que el conflicto en Medio Oriente provocara cancelaciones, restricciones en rutas aéreas y complicaciones en los itinerarios internacionales.

Desde el Gobierno indicaron que la habilitación de los vuelos fue posible gracias a gestiones realizadas por el secretario de Turismo, Daniel Scioli , en conjunto con el embajador argentino en los Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri , y autoridades de la compañía aérea.

La situación de los viajeros argentinos en la región también preocupa en Israel, donde el embajador argentino Axel Wahnish confirmó que al menos 260 ciudadanos permanecen actualmente en ese país sin poder salir.

El diplomático señaló que muchos de ellos son turistas que quedaron atrapados por el cierre del espacio aéreo y que reciben consultas constantes de familiares que piden ayuda para lograr su evacuación.

Sin vuelos comerciales

Wahnish explicó que, por el momento, no existen vuelos comerciales disponibles para abandonar Israel, ya que el espacio aéreo permanece cerrado para salidas, aunque se autorizaron operaciones especiales para repatriar ciudadanos israelíes que estaban en el exterior.

Ante este escenario, la única alternativa para salir del país es cruzar por vía terrestre hacia Egipto, a través del paso fronterizo de Taba, un trayecto que implica varias horas de viaje y que conlleva riesgos debido al contexto de seguridad.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, las autoridades argentinas recomiendan a los ciudadanos seguir las indicaciones de los organismos locales y mantenerse cerca de refugios ante eventuales alertas, mientras se analizan nuevas opciones para facilitar su regreso al país.