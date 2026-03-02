El nuevo alfajor argentino con un sabor distinto

Fiebre por este alfajor: qué tiene de distinto. Un nuevo alfajor argentino que mezcla dos sabores clásicos.

Es real y ya está en góndolas. El alfajor con sabor a churro se volvió furor en kioscos y supermercados del país. La golosina, bautizada “Alfachurro”, mezcla dos clásicos argentinos en una sola mordida y suma una sorpresa que llamó la atención de miles de fanáticos.

Un alfajor riquísimo... dicen Argentina lidera el ranking regional de consumo de alfajores. Según datos del sector, se venden más de 6 millones de unidades por día en todo el país. No es un detalle menor. El alfajor es parte de la merienda escolar y de la casa, del viaje en micro y de cualquier momento dulce.

alfajor En ese universo competitivo apareció el “Alfachurro”. La propuesta imita el sabor del churro tradicional, ese que reina en la costa atlántica y tiene templo propio en Mar del Plata. La textura es la de un alfajor clásico, con baño de chocolate y relleno de dulce de leche.