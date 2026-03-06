Mendoza bajo alerta por tormentas fuertes: en qué zonas y a partir de qué hora

El SMN emitió un alerta amarilla para este sábado. Se espera "precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 Km/h".

El tiempo desmejora en la provincia durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 7 de marzo por tormentas fuertes que afectarán a toda la provincia de Mendoza y que continuarán con mayor intensidad durante el domingo.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial durante la tarde, noche y madrugada del domingo: “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h”, indicaron.

alerta sábado El SMN emitió un alerta para este sábado que permanece incluso durante la madrugada del domingo. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”.

Así estará el tiempo en Mendoza Viento: a partir de las 11 hasta las 21, circulación débil que afectará principalmente en la zona Este y gran parte de la provincia. Desde las 22, vientos del oeste hacia el este, asociados a convección de tormentas (no viento Zonda), en el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este. También podría sentirse en el Sur provincial (San Rafael). Este fenómeno se extendería hasta las 3 del domingo.

a partir de las 11 hasta las 21, circulación débil que afectará principalmente en la zona Este y gran parte de la provincia. Desde las 22, vientos del oeste hacia el este, asociados a convección de tormentas (no viento Zonda), en el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este. También podría sentirse en el Sur provincial (San Rafael). Este fenómeno se extendería hasta las 3 del domingo. Nubosidad: desde temprano, desarrollo de convección en el Oeste y Gran Mendoza, con lloviznas débiles matinales. Desde las 15, la convección se extiende al Valle de Uco. Las precipitaciones más intensas comenzarían hacia las 20 en el Oeste del Gran Mendoza (zona Potrerillos y Luján), y se extenderán luego al Valle de Uco y Malargüe. Desde las 22, se incrementarán las precipitaciones en Gran Mendoza, Valle de Uco y precordillera Sur. No se descarta caída de granizo, especialmente en Luján, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y posteriormente en la zona Sur. Mejoras leves y progresivas hacia las 2 del domingo.

Alta Montaña: despejado. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el sábado se espera una jornada inestable, con tormentas que afectaran sectores cultivados y la Ciudad de Mendoza hacia la noche. La mínima esperada es de 14ºC y la máxima de 27ºC.