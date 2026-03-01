Domingo complicado en Argentina: alertas por tormentas, lluvias y vientos fuertes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con alertas meteorológicas en Argentina, con tormentas en Cuyo, lluvias intensas en la Patagonia y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo Argentina tendrá una jornada con fenómenos variados y alertas en distintas regiones. Se esperan tormentas en sectores del oeste, lluvias de distinta intensidad en la Patagonia y vientos fuertes que alcanzarán varias provincias.

La primera alerta es por tormentas y afecta al sur de Mendoza, sur de San Luis y Río Negro. El SMN informó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre 10 y 30 mm, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

Además, rige una alerta por lluvias en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut. En Río Negro, Neuquén y Chubut la advertencia es naranja, debido a la expectativa de abundantes lluvias, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 25 y 35 mm, que podrían superarse puntualmente, especialmente en las zonas más elevadas. En estas áreas no se descarta la aparición de tormentas aisladas.

mapa_alertas (4) La Patagonia de Argentina concentra el mayor riesgo por lluvias, con alerta naranja en varias provincias. En Santa Cruz, en cambio, la alerta por lluvias es amarilla. El pronóstico oficial anticipa precipitaciones abundantes, algunas localmente fuertes, con valores acumulados entre 10 y 20 mm, que también podrían superarse en forma local. En las zonas de mayor altitud, el SMN no descarta la presencia de tormentas aisladas.

Por último, el organismo emitió una alerta por vientos fuertes para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, San Luis, Córdoba y San Juan. Se esperan vientos con velocidades de 35 a 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, especialmente en zonas abiertas y corredores de ruta.