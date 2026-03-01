Lanzamiento: el nuevo IVECO S-Way Euro VI ya se fabrica en Argentina
IVECO inauguró la línea de producción del S-Way en su planta de Córdoba, marcando un hito tecnológico con motores Euro VI y configuraciones de hasta 480 CV.
En la provincia de Córdoba, polo histórico de la industria automotriz, IVECO dio inicio a la fabricación nacional del S-Way, el camión más tecnológico y avanzado en la historia de la marca. Este hito refuerza el rol estratégico de Argentina dentro de la estructura de Iveco Group en América Latina y eleva el estándar de madurez industrial de la planta local.
Excelencia operativa y estándares globales
La producción del S-Way en Córdoba no es solo un avance en volumen, sino un salto cualitativo en los procesos de manufactura. La planta fue adecuada técnicamente para cumplir con los mismos criterios de verificación y calidad que los centros industriales de IVECO en el mundo, garantizando confiabilidad y desempeño para los mercados más exigentes.
Este proyecto es el resultado de un trabajo coordinado entre las áreas de ingeniería, logística, calidad y posventa, logrando una trazabilidad total en cada unidad que sale de la línea de montaje.
Tecnología Euro VI: liderazgo en sustentabilidad
El IVECO S-Way fabricado en Argentina incorpora tecnología Euro VI, cumpliendo con los estándares ambientales más rigurosos a nivel global. La marca se posiciona así como pionera en la fabricación local de vehículos pesados con esta motorización, que reduce drásticamente las emisiones y optimiza el consumo de combustible.
La producción de vehículos Euro VI en el país mejora la competitividad industrial argentina y sintoniza al transporte local con las tendencias de los mercados más desarrollados del mundo.
Desarrollo específico para las rutas argentinas
El modelo, particularmente en su versión de 480 CV, fue configurado y validado específicamente para la topografía y el clima de la región. Antes de su lanzamiento industrial, el S-Way atravesó pruebas extremas que incluyeron:
Amplitudes térmicas: desempeño óptimo tanto en climas de calor intenso como en zonas gélidas.
Corredores cordilleranos: calibración especial para las exigencias de alta montaña.
Larga distancia: validación de componentes para trayectos extensos y transporte de cargas peligrosas.
El camión estará disponible en configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, utilizando motores FPT también producidos en el Polo Industrial de Córdoba, lo que fortalece la cadena de valor y la integración de proveedores locales.
Impacto en el negocio y la logística
La nacionalización del S-Way permite a IVECO ofrecer una respuesta más ágil a las demandas del mercado interno. Entre los beneficios directos para los clientes se destacan:
Mayor previsibilidad: estabilidad en la oferta de unidades.
Optimización logística: reducción en los tiempos de entrega.
Servicio de posventa: una red de concesionarios con disponibilidad inmediata de repuestos y asistencia técnica especializada.