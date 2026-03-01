Chevrolet EV Days en Argentina: conocé la nueva Captiva PHEV de 204 CV

Chevrolet profundiza su estrategia de electromovilidad en Argentina con el lanzamiento de los “EV Days” , una iniciativa federal que invita al público a conocer y probar su gama de vehículos electrificados.

Durante estas jornadas, los clientes podrán acceder a promociones especiales y recibir asesoramiento técnico en los espacios denominados “Store in Store” , sectores exclusivos dentro de la red de concesionarios diseñados para la exhibición de estas nuevas tecnologías.

El gran hito de la marca para este año es la presentación de la Nueva Captiva PHEV 2026 , el primer vehículo híbrido enchufable de Chevrolet en la región. Este SUV combina un motor de combustión con un propulsor eléctrico, logrando una potencia combinada de 204 CV y un torque de 310 Nm.

Junto a la Captiva, el protagonista de los EV Days es el Spark EUV , que se posicionó en 2025 como el SUV 100% eléctrico más vendido del mercado local. Este modelo representa la visión de movilidad "triple cero" de General Motors: cero emisiones, cero accidentes y cero congestionamientos.

Carga versátil: La batería puede recargarse mediante la red domiciliaria o en estaciones de carga rápida.

Modo 100% eléctrico: Permite recorrer hasta 90 kilómetros sin emisiones y en total silencio, ideal para el uso diario en la ciudad.

Para acompañar este cambio tecnológico, Chevrolet transformó sus salones de venta. Los espacios Store in Store cuentan con expertos que explican desde el funcionamiento de los cargadores hasta los beneficios impositivos y de mantenimiento de estos vehículos.

En cuanto al respaldo de postventa, la marca ofrece una garantía sólida:

Vehículos: 3 años o 100.000 km.

Baterías: 8 años o 160.000 km.

Del 23 al 28 de febrero, los interesados podrán acercarse a los concesionarios oficiales para realizar pruebas de manejo y conocer los planes de financiación vigentes para estos modelos de última generación.