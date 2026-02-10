Chevrolet congela sus precios en febrero y ofrece financiamiento con Tasa 0% para toda su gama

Chevrolet congela sus precios en febrero y continúa ofreciendo las mejores condiciones de financiación del mercado para comprar un vehículo 0Km de la marca de una forma accesible y conveniente.

Durante este mes, Chevrolet refuerza su acción comercial ofreciendo nuevas y exclusivas condiciones de financiamiento con tasas 0% en 24 meses para sus modelos más requeridos: los versátiles Onix y Onix Plus, y la exitosa SUV Chevrolet Tracker, líder indiscutida de su segmento desde 2023.

Por su parte, la Spin, el vehículo familiar por excelencia del mercado argentino gracias a sus 7 plazas; la versátil pick-up Montana; la nueva S10, y el SUV todoterreno Trailblazer se ofrecen con tasa 0% en 12 meses.

Cabe destacar también la financiación exclusiva con tasa 0% hasta en 12 meses para adquirir la línea de vehículos electrificados de Chevrolet: el innovador y disruptivo Chevrolet Spark EUV, que quedó en el podio de los vehículos 100% eléctricos más vendidos en la Argentina en 2025, y ahora también para la sofisticada y altamente equipada Captiva PHEV híbrida enchufable.

Además, Chevrolet cuenta en su cartera comercial con ventajosas propuestas de renovadas tasas y plazos de pago más extensos para todas estas familias de modelos.

Plan Chevrolet

Chevrolet también ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir sus vehículos a través del Plan Chevrolet, el sistema de plan de ahorro de la marca.

Las condiciones para cada producto dentro del Plan Chevrolet son las siguientes:

Onix: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses. Onix Plus: hasta 100% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

hasta 100% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses. Tracker: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses. Spin: hasta 70% financiado, en hasta 84 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

hasta 70% financiado, en hasta 84 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses. Montana: hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

hasta 80% financiado, en hasta 120 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses. S10: hasta 60% financiado, en hasta 84 cuotas.

hasta 60% financiado, en hasta 84 cuotas. Captiva PHEV: hasta 70% financiado, en hasta 84 cuotas y con seguro bonificado al 50% los primeros 3 meses.

Con estas promociones, Chevrolet continúa demostrando su compromiso con ofrecer a sus clientes las mejores condiciones para acceder a un vehículo 0Km. Estas promociones están disponibles en toda la Red de Concesionarios oficiales de Chevrolet a lo largo y ancho de la Argentina.