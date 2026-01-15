Presenta:

Chevrolet ofrece en enero financiamiento con Tasa 0 para todo su portafolio de productos

Chevrolet fortalece su oferta comercial ofreciendo nuevas y exclusivas condiciones de financiamiento con tasas 0% en 24 meses para sus productos más requeridos por el mercado: los versátiles Onix y Onix Plus, y la exitosa SUV Chevrolet Tracker, líder indiscutida de su segmento desde 2023.

Por su parte, la Spin, el vehículo familiar por excelencia del mercado argentino, gracias a sus 7 plazas; la práctica Montana que escaló a la posición número 2 en ventas de su segmento; la nueva y brutal pick-up mediana S10, y el SUV todoterreno Trailblazer, se ofrecen con tasa 0% en 12 meses.

Cabe destacar también la financiación exclusiva con tasa 0% hasta en 12 meses que se ofrece en la línea de vehículos electrificados de Chevrolet: el innovador y disruptivo Spark EUV, que quedó primero en el podio de los vehículos 100% eléctrico más vendidos de la Argentina en 2025, y ahora también se suma la sofisticada y equipada Captiva PHEV híbrida enchufable.

Estos son los planes que ofrece Chevrolet para sus modelos

Plan Onix & Onix Plus

  • Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000.
  • Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.
  • Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Plan Tracker

  • Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000.
  • Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.
  • Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Plan Spin

  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.
  • Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Plan Montana

  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.
  • Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Plan S10

  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000.
  • Financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
  • Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Plan Trailblazer

  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000.
  • Financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
  • Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Plan Spark EUV

  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.
  • Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
  • Financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Plan Captiva PHEV

  • Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $18.000.000.
  • Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.
  • Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

